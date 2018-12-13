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  2. Güncel
  3. 13 Aralık 2018 18:20

Otobüsün altında kalıyordu !

Kayseri'de buzlu yolda kayan halk otobüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü son anda araçtan çıkıp kurtulmayı başardı.

Otobüsün altında kalıyordu !
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Kayseri'de buzlu yolda kayan halk otobüsünün çarptığı otomobilin sürücüsü, son anda aracından çıkarak kurtulmayı başardı.

Merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Mustafa Asım Köksal Caddesi'nde etkili olan buzlanma nedeniyle bir otomobil yoldan çıktı. Otomobilin arkasından gelen 38 AB 240 plakalı halk otobüsü de yokuş aşağı kaymaya başladı.

Otomobilden son anda inen sürücü, araca çarpan otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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