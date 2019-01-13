Simit ve poğaça yiyenlere korkutan uyarı
Simit ve poğaça yiyenlere korkutan uyarı
Ezber bozacak çıkış: ''Kışın hasta olduğunuzda yiyin''
Ezber bozacak çıkış: ''Kışın hasta olduğunuzda yiyin''
Türk kimyager buldu ! O ülke peşinde...
Türk kimyager buldu ! O ülke peşinde...
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
Hastalık iddiası sonrası Arda Kural'dan haber var !
Hastalık iddiası sonrası Arda Kural'dan haber var !
Öldürülen teröristin üzerinden bakın ne çıktı !
Öldürülen teröristin üzerinden bakın ne çıktı !
Fukara-Der Başkanı gözaltına alındı !
Fukara-Der Başkanı gözaltına alındı !
Emeklilerin maaş farkı ödemelerinin tarihi belli oldu
Emeklilerin maaş farkı ödemelerinin tarihi belli oldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 13 Ocak 2019 14:28

Otogar tuvaletinde gördüğü manzarayla şaşkına döndü

Batman şehirlerarası otogarındaki kadın tuvaletinde battaniyeye sarılı bir haftalık kız bebek bulundu.

Otogar tuvaletinde gördüğü manzarayla şaşkına döndü
A+ A-

Batman şehirlerarası otogarındaki kadın tuvaletinde, battaniyeye sarılı bir haftalık kız bebek bulundu. Bebeği buraya terk eden kişinin M.E. olduğunu tespit eden ekipler, kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Olay dün saat 21.00 sıralarında Batman şehirlerarası otogarında meydana geldi. Otogarın tuvalet işletmecisi Ferhat Dalpınar, kadınlar tuvaletinde bebeğin ağlama sesini fark etti, içeri girdiğinde battaniyeye sarılı bebeği buldu. Bebeği bulmasının ardından olayı polis ekiplerine bildirdiğini anlatan Dalpınar, "Tuvaletleri temizlemeye hazırlandığımda birden ağlama sesini duydum, bir anda şaşırdım, inanamadım. İkinci kez ağlama sesini duyunca irkildim. Kadın tuvalet bölümüne koştum. Battaniyeye sarılı bebeği görünce hemen aldım. Durumu güvenlik görevlilerine bildirdim" diye konuştu.

Bebeği teslim alan polis ekipleri, güvenlik kamaralarında yaptıkları incelemede, Diyarbakır’dan yolcu otobüsüyle gelen M.E.’nin bebeği kadınlar tuvaletine bıraktığı tespit edildi. Battaniyeye sarılı, bir haftalık olduğu tahmin edilen kız bebek, Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, bebeği bırakan M.E.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

batman , bebek , otogar , manzara , tuvalet
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM