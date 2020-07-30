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  3. 30 Temmuz 2020 17:33

Otogar'da 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi

Hatay İskenderun'da, otogarda şüpheli hareketleriyle dikkat çeken 3 kişinin üzerinden 115 tüp kanser ve kozmetik sektöründe kullanılan kobra yılanı zehri ele geçirildi.

Otogar'da 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi
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Hatay'da İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente otobüsle gelen ve otogarda şüpheli hareketleriyle dikkat çeken 3 kişiyi durdurdu.

ÜZERLERİNDEN 115 TÜP KOBRA YILANI ZEHRİ ÇIKTI

Bu kişilerin üzerlerinde yapılan aramada, 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
 

KANSER TEDAVİSİ VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE KULLANILIYOR

Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sektöründe kullanıldığı belirtildi.

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