Otogar'da 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi

Hatay'da İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente otobüsle gelen ve otogarda şüpheli hareketleriyle dikkat çeken 3 kişiyi durdurdu.
ÜZERLERİNDEN 115 TÜP KOBRA YILANI ZEHRİ ÇIKTI
Bu kişilerin üzerlerinde yapılan aramada, 115 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
KANSER TEDAVİSİ VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE KULLANILIYOR
Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sektöründe kullanıldığı belirtildi.
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