Otogarda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda hareketlilik başladı. Yoğunluğa göre ek sefer düzenlenecek. Bilet fiyatları ortalama 200 ile 600 TL arasında değişecek.

Geçtiğimiz günlerde kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum” açıklamasıyla, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu duyurmuştu.

Bu duyurunun ardından, bayrama sayılı günler kala 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda hareketlilik başladı. Firma yetkilileri oluşan yoğunluktan ötürü, vatandaşların biletlerini son güne bırakmamaları yönünde uyarıda bulundu. Aynı zamanda ek sefer çıkaracaklarını duyurdu.

Bayram öncesi biletlerini son güne bırakmamak için şimdiden satın almaya başlayan vatandaşlar, otogarda yoğunluk oluşmasına neden oldu. Yoğunluğa göre ek sefer düzenleyeceklerini belirten firma yetkilileri, bilet fiyatlarının ortalama 200 ile 600 TL arasında değiştiğini söyledi.

Bayramda yoğunluğun gözüktüğünü ifade eden otobüs şoförü Hüseyin Kıdal, şöyle konuştu:

“Eski bayramlara nazaran o yoğunluk yok. Eski bayramları arıyoruz. Bayrama gidecek olan vatandaşlar şimdiden biletlerini almalarını tavsiye ediyorum. Ek seferler düzenliyoruz fakat ama eskiye göre fazla kaldıramıyoruz. O yüzden biletlerin şimdiden tedarik edilmesi gerekiyor. İstanbul-Hopa 550 TL, bayramda ise 600 TL olacak”

Bayram yoğunluğunun başladığını belirten otobüs şoförü Mustafa Değerli, şu açıklamayı yaptı:

“Bayramda daha yoğun olacak gibi görünüyor. Vatandaşlar biletlerini ne kadar önce alırlarsa o kadar iyi. Şu anda arabalar dolu görünüyor. Ek seferler çıkartacağız. İnsanlar son güne bıraktığı zaman büyük bir yoğunluk oluyor bu sefer bizde talepleri karşılayamıyoruz. Biz Manisa, Soma, İzmir güzergâhında çalışıyoruz. İstanbul-Soma 280 TL, Soma-İzmir 80 TL. Bayramın son gününde fiyatlarımızda bir oynama olmayacak”

“VATANDAŞLAR BİLETLERİNİ SON GÜNE BIRAKMASINLAR”

Bayram için Edirne Keşan'a gittiğini belirten Haluk Yurtsever, “Emekli öğretmenim ben her zaman bayramı orada geçiriyorum. Bu günde kızımı yolcu etmek için geldim tekrar geri dönüyorum. Vatandaşlar biletlerini son güne bırakmasınlar. Ben biletimi son güne bırakmadım. Bileti ise 200 TL'ye aldım” diye konuştu.