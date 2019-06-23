SON DAKİKA
AK PARTİ VE CHP İTİRAZ ETMİŞTİ... YSK'DAN MÜHÜR KARARI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 23 Haziran 2019 15:13

Otogarda seçim yoğunluğu ! Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için dönüş yapan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Otogarda seçim yoğunluğu ! Uzun kuyruklar oluştu
A+ A-

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için tatillerini yarıda bırakarak İstanbul’a dönen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu. Otobüsler otogar girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Otogardaki yoğunluktan dolayı bazı otobüs firmaları yolcu servisi yetiştirmekte güçlük çekti. Vatandaşlar oy kullandıktan sonra tatillerine devam edeceklerini söylediler.



Otogar girişinde yoğunluk olduğunu belirten bir vatandaş, "Seçim için geldik. Yolda değil ama otogara girişte aşırı derecede yoğunluk var. 45 dakikadır da servis bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Çerkezköy’den geldiğini ve oyunu kullandıktan sonra geri döneceğini söyleyen başka bir vatandaş ise, "Çerkezköy’den geliyorum. Hastam vardı onun için gitmiştim, oyumu kullanmak için geldim. Oyumu kullanacağım ama tam 1 buçuk saattir bekliyorum, geç kaldım" şeklinde konuştu.



İHA

istanbul , seçim , otogar , 15 temmuz demokrasi otogarı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM