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  3. 15 Haziran 2020 18:01

Otomobil 40 metreden uçtu! Karı-koca ölümden döndü

Tekirdağ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 40 metrelik bir uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil 40 metreden uçtu! Karı-koca ölümden döndü
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Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesi Yeniköy Ayvasıl mevkisinde meydana geldi. Tekirdağ'dan Uçmekdere yönüne giden Kamuran K.’nin yamaç paraşütü yapılan Ayvasıl mevkisindeki keskin virajda kontrolünü yitirdiği otomobil, 40 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Kazada yaralanan sürücü Kamuran K., köylülerin yardımıyla uçurumdaki arabasından çıkarılarak kurtarılırken, eşi Necla K., için AFAD ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekipler halatlar yardımı ile otomobilin yanına inerek kazazede kadını sedye ve halatlarla yukarı çıkardı.

Durumlarının iyi olduğu belirtilen yaralılar, hastanede tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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