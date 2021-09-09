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Otomobil İBB aracıyla çarpıştı: Yaralılar var

Güngören'de bir otomobil İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aracına çarptı. Kazada yaralılar olduğu bildirildi.

İstanbul Güngören'de bir otomobil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aracına çarptı.Çarpmanın etkisiyle iBB aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkıp markete çarparak durdu.

Hafif yaralanan 2 İBB personeli, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardında ambulansla hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Güneştepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde seyir halindeki 34 VA 9582 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle aynı istikamette seyreden İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait 34 YL 0466 plakalı araca arkadan çarptı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yol kenarına park etmek isteyen İBB aracına otomobilin çarpma anı yer alıyor. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Etiketler kaza İBB otobüs yaralı
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