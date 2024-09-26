Otomobil minibüsle çarpıştı: 1 yaralı
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Edirne'de bir otomobil, minibüsle çarpıştıktan sonra takla attı ve sürücüsü yaralandı.
Edirne girişi Kırklareli'ne dönüş kavşağı yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir Ç. idaresindeki otomobil ile Andrears W. kontrolündeki yabancı plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil sürücüsü Emir Ç. yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Emir Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ve jandarma kazayla ilgili inceleme yaptı
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