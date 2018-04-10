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  3. 10 Nisan 2018 10:53

Otomobil satışında büyük tuzak ! Yüzlerce kişiyi böyle dolandırmışlar

Mersin ve Adana'da piyasa değerinin 20 bin lira altında satın aldıkları ağır hasarlı araçları sahte ekspertiz raporuyla satışa çıkaran 14 kişi gözaltına alındı. 40 ilde 400 kişinin bu yöntemle dolandırıldığı öne sürülüyor.

Otomobil satışında büyük tuzak ! Yüzlerce kişiyi böyle dolandırmışlar
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Mersin ve Adana'da piyasa değerinin 10 ile 20 bin lira altında satın aldıkları ağır hasarlı araçları sahte ekspertiz raporuyla internet üzerinden hasarsız diye satışa çıkararak 40 ilden yaklaşık 400 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 14 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, vatandaşların şikâyeti üzerine, ağır hasarlı araçları hasarsız diye satan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Mersin'in Silifke ilçesi ve Adana'nın Sarıçam, Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde ikamet eden şüphelilerin, piyasa değerinin 10 ile 20 bin lira altında satın aldıkları ağır hasarlı araçları internet üzerinden farklı isimlerle hasarsız diye satışa çıkardıkları ve alıcı ile tek kullanımlık GSM hatlarıyla iletişim kurdukları belirlendi.

ÇOĞUNLUĞU KAMUDAN 400'E YAKIN KİŞİ

Şüphelilerin ayrıca, müşterilere sağlam araçlara ait şasi numarası verdikleri, önceden anlaştıkları oto ekspertiz servisleri aracılığıyla da gerçeğe aykırı ekspertiz raporudüzenleyerek vatandaşların güvenini kazandıkları, böylelikle 400'e yakın kişiyi dolandırarak mağdur ettikleri ve mağdurların genellikle kamu görevlilerinden oluştuğu saptandı. 

5 MİLYON TL'LİK VURGUN

4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 22 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Adana ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda, 18 şüpheliden 14'ü gözaltına alınırken, 3 şüphelinin arandığı, 1'nin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet bölücü terör örgütüne ait doküman, 17 adet cep telefonu, 52 adet SIM kart, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 490 noter satış sözleşmesi, vekaletname, ekspertiz raporu ile mali nitelikte evrak ele geçirilirken, şüphelilerin bu yolla yaklaşık 5 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri ileri sürüldü. 

Dolandırıcılık olayının mağdurlarından bazıları, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni araç alacak olan vatandaşları uyararak, mutlaka araçları iyi araştırıp almalarını ve motor şasi numaralarından sorgulama yapmalarını tavsiye etti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, mağdur sayısının artabileceği ifade edildi.

İHA

mersin , otomobil
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