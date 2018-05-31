Otomobil servisinde feci kaza

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, otomobil servisinde araçlarının egzoz emisyon ölçümünü yaptıran çift, yoldan çıkan bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, İsmail Hakkı Üstünel (73), 35 HJY 45 plakalı otomobilinin egzoz emisyon ölçümünü yaptırmak için Çanakkale-İzmir karayolu (E 87) Edremit Devlet Hastanesi kavşağı yakınlarında yol kenarında bulunan bir otomobil servisinde park etti.

Ölçüm yapıldığı esnada, Emrah G. yönetimindeki 34 NZ 0603 plakalı otomobil, yoldan çıkarak park halindeki araca arkadan çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle devrildi. Kazada, sürücü İsmail Hakkı Üstünel ile otomobilde bekleyen eşi Zümran Üstünel (63) yaşamını yitirdi. Diğer aracın sürücüsü Emrah G. ise gözaltına alındı. Bu arada kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.