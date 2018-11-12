Otomobilin plakasını görev fotoğraf çektiriyor

Kars'ta esnaflık yapan Derman Alparslan'a ait otomobilin '06 DA 1881' plakası ilgi odağı oldu.

Karslı Derman Alparslan'ın Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum tarihli otomobilinin plakası yoğun ilgi görüyor. Plakaya çok talipli çıktığını söyleyen 38 yaşındaki Derman Alparslan, park halindeki aracının yanına gelenlerin fotoğraf çektirdiğini bildirdi.

Atatürk hayranlarının plakaya yoğun ilgi gösterdiğini, hatta bunlardan birinin 50 bin TL teklifte bulunduğunu belirten Alparslan, "Otomobilim 30 bin lira ederken, üzerindeki plakaya 50 bin lira verdiler. 06 Ankara'nın plaka numarası, DA dünya adamı ve 1881'de Atatürk'ün doğum yılı. Bu plaka yaklaşık 2 yıldır bende. Çok taliplisi var. Atamızın değerine paha biçilemez" dedi.