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  3. 13 Haziran 2019 22:29

Otomobiline yaptığı düzenek herkesi şaşkına çevirdi

Kırıkkale'de 5 litrelik bidondan alkolü aracında düzenekle alan sürücünün ehliyetine 9. kez el konuldu. Alkollü sürücü 2049 yılına kadar araç kullanamayacak.

Otomobiline yaptığı düzenek herkesi şaşkına çevirdi
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Kırıkkale'de, otomobiline 5 litrelik bidondan yaptığı düzenekle alkol alan sürücünün ehliyetine, 9. kez alkollü araç kullanmaktan 2049 yılına kadar el konuldu.

B.S. idaresindeki .. .. .. plakalı otomobilin trafiği tehlikeye düşürdüğü bilgisini alan ekipler, aracı Bölge Trafik İstasyonu önündeki yol uygulamasında durdurdu.

Ekipler, alkol kontrolü yaptıkları sürücü B.S'nin 3,44 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Araçtaki aramada, B.S'nin 5 litrelik temizlik malzemesi bidonuna kendisinin yaptığı boğma rakıyı koyup, ayarladığı düzenekle içtiği belirlendi.

9. kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2049 yılına kadar el konulan B.S'nin otomobili otoparka çekildi ve 14 bin lira para cezası uygulandı.

AA

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