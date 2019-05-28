Otomobiliyle bayram tatiline çıkacaklara uyarı

Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, trafik kurallarına uyulmasının uzun süreli yolculuklarda daha da önemli hale geldiğine işaret etti.

Sürücülerin birçoğunun bilerek zorunlu trafik sigortası yaptırmadıklarını ya da poliçelerinin süresinin dolduğunun farkına varmadıklarını belirten Yücel, "Vatandaşların bayram tatilinde mağduriyet yaşamaması adına sigorta poliçelerini kontrol etmelerinde fayda var." ifadesini kullandı.

Kaza riskine karşı kasko yaptırmanın önemli olduğunu vurgulayan Yücel, şunları kaydetti:

"Kasko sigortası yaptırmak araç sahibine sadece olası kazalar sonrasında ortaya çıkan hasar maliyetinin karşılanması sürecinde değil, yol yardımı, ikame araç, barınma gibi uzun yolda meydana gelebilecek aksiliklerin kısa sürede bertaraf edilmesi adına da çok önemli avantajlar sağlıyor."