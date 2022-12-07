Otomobille 15 metre yükseklikten boşluğa düştü
Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir araç 15 metre yükseklikten boşluğa düştü
Sürmene ilçesindeki Çarşı Mahallesi'nde meydana gelen kazada Beyler Ö. (77) yönetimindeki otomobil, inşası süre 7 katlı apartmanın duvarına çarparak 15 metre yükseklikten düştü.
5 DZ ... plakalı otomobilin yokuş inerken sürücünün kontrolünden çıkarak hızlandığı belirtilirken sürücü sıkıştığı yerden kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Tedaviye alınan sürücünün, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
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