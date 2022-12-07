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Otomobille 15 metre yükseklikten boşluğa düştü

Otomobille 15 metre yükseklikten boşluğa düştü
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir araç 15 metre yükseklikten boşluğa düştü

Sürmene ilçesindeki Çarşı Mahallesi'nde meydana gelen kazada Beyler Ö. (77) yönetimindeki otomobil, inşası süre 7 katlı apartmanın duvarına çarparak 15 metre yükseklikten düştü.

5 DZ ...  plakalı otomobilin yokuş inerken sürücünün kontrolünden çıkarak hızlandığı belirtilirken sürücü sıkıştığı yerden kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

 Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Tedaviye alınan sürücünün, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Etiketler trabzon otomobil
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