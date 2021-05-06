Otomobillerin gösterge panellerini çalan suç makineleri yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda kiraladıkları otomobille lüks otomobillerin gösterge panellerini çalan şüpheliler yakalandı.

Olay, 3 Mayıs pazartesi günü Piripaşa Mahallesi Göktuğ Sokak üzerinde meydana geldi. Şüpheliler Samet D. (21) ve Muhammed Y.(22), ilk olarak bir araç kiralama dükkanına giderek otomobil kiraladı. Kiraladıkları otomobil ile lüks otomobilleri kendilerine hedef alan şüpheliler, birçok aracın gösterge panelini çaldı. Gelen ihbar üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİLER, KISKIVRAK YAKALANDILAR

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, PTS (Plaka Tanıma Sistemi) ile şüphelilerin izini sürdü. Ekipler, ilk olarak şüphelilerin eşkâlini sonrasında kimliğini tespit etti. İkilinin Topkapı'da olduğunu belirlendi ve akabinde aynı gece saat 03.40 sıralarında polis ekipleri belirledikleri adreslerde beklemeye başladı. Şüpheliler sabah saat 06.00 sıralarında kaçmalarına fırsat verilmeden kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Şüphelilerden Samet D.'nin 5 adet oto hırsızlık, 2 adet mala zarar verme, 1 adet yağma, 1 adet uyuşturucu madde kullanma, ruhsatsız silah bulundurma, 1 adet kasten yaralama, Muhammed Y.'nin ise 4 adet otodan hırsızlık, 2 adet mala zarar verme, 1 adet uyuşturucu imal etme ve kullanma, 1 adet taksirle yaralama, 1 adet açıktan hırsızlık suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAÇARKEN OTOMOBİLİN BENZİNİ BİTİNCE ELLERİYLE İTTİLER

Öte yandan, şüphelilerin gösterge panellerini çaldıktan hemen sonrasında otomobillerinin yakıtlarının bitmesiyle otomobili iterek benzinliğe götürmeleri, MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

DHA