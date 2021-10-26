Otomotiv sektöründe çip krizinin ardından yeni sorun: Kasım ayında tükenecek

Otomotiv sektörünü durma noktasına getiren çip sorununun ardından şimdi de magnezyum tedariği sorunu yaşanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda birçok otomotiv devi üçüncü çeyrek bilançolarını açıkladı. Açıklamalarda çip tedarik sorunu nedeniyle geciken teslimatların ve koronavirüs nedeniyle sık sık üretime ara vermelerinin etkileri ile kâr ve üretimleri düştüğü görüldü. Öte yandan Avrupa'da otomotivin olmazsa olmazı magnezyum stok sorunu kâbus gibi çöktü.

"MAGNEZYUM BİTERSE OTOMOTİV DURUR"

Dünya'da yer alan habere göre, Almanya'nın metal üreticileri birliği WVM magnezyum stoklarının kasım ayında tükenebileceğine ilişkin Alman hükümetine bir mektup yazdı. 'Magnezyum biterse otomotiv durur' diyen sanayi örgütleri AB yönetimini acilen harekete geçmeye ve Çin'i masaya oturmaya çağırıyor.

BEKLENENİN ALTINDA KALDI

Reuters'ta yer alan habere göre, Güney Kore menşeli Hyundai küresel çip arzındaki sorunların araç sevkıyatlarını etkilemesi nedeniyle Q3'te analist beklentilerinin altında kâr elde etti.

Satışlar açısından dünyanın en büyük 10 otomobil şirketi arasında yer alan Hyundai ve bağlı kuruluşu Kia yılın üçüncü çeyreğinde 1.3 trilyon won (1.10 milyar dolar) kâr

elde ettiğini açıkladı. Bu rakam Refinitiv SmartEstimate tarafından derlenen 1.4

trilyon wonluk beklentilerin biraz altında.

RENAULT'UN ÜRETİM KAYBI 500 BİN

Üçüncü çeyrek bilançosunu ve mali tahminlerini geçtiğimiz günlerde açıklayan Renault, otomobil fiyatlarındaki artış ve maliyetlerde sağlanan düşüş sayesinde kâr tahminlerinde değişiklik yapmadı.

Fren sensörlerinden, direksiyon ve araç içi eğlence sistemlerine kadar her yerde kullanılan çiplerin tedariğinde görülen sıkışıklık dünya çapında otomotiv üreticilerini üretime ara vermek zorunda bıraktı. Ayrıca araç fiyatlarının da artmasına yol açtı.



Renault da diğer üreticiler gibi daha fazla kâr getiren modellere odaklandı.Şirket Eylül başında 220,000 araç olan yıllık üretim kaybı tahminini yaklaşık 500,000 araca yükseltti.