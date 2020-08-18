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  3. 18 Ağustos 2020 10:37

Otopark çetesine eş zamanlı operasyon: 7 gözaltı

Şişli Belediyesi'ne bağlı olarak işletilen otoparklardan çıkar sağlamaya çalışan şüphelilere yönelik İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.

Otopark çetesine eş zamanlı operasyon: 7 gözaltı
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Şişli Belediyesi'ne bağlı olarak işletilen otoparklarda yağma, kasten yaralama, tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali ve kamu kurumu faaliyetlerinin engellenmesi olayları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri 11 şüphelinin yakalanması için sabah erken saatlerde İstanbul ve Ankara'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Adreslerde arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenildi.

DHA

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