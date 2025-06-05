Otoyol geçiş ücretlerinde otomatik zam uygulaması başladı

Otoyol geçiş ücretlerine her yıl otomatik zam getiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak kararla, otoyol geçiş ücretleri Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar artacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) sorumluluğunda bulunan otoyollar ve erişme kontrollü karayollarında geçiş ücretlerine yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre geçiş ücretleri her takvim yılı başında Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde belirlenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) doğrultusunda artırılacak.

Yeni uygulamayla birlikte, bugüne kadar dönemsel olarak yapılan ve ihtiyaçlara göre belirlenen fiyat ayarlamaları, belirli bir düzene bağlanmış olacak. Devletin işlettiği otoyolları kapsayan sistem, ücretlerin yıldan yıla otomatik olarak güncellenmesini sağlayacak.