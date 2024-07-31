Otoyol ücretini ödemeyenler için yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı

Otoyol ücretini ödemeden geçenlere yönelik yönetmelik maddesinde değişiklik yapıldı. Buna göre, kaçak geçiş yapıp 15 gün içinde ücreti ödemeyenlere geçiş ücretinin bir katı para cezası uygulanacak.

Karayolları Genel Genel Müdürlüğü'nün otoyollarda ücretini ödemeden geçiş yapanlara yönelik işlemlere ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre kaçak geçiş yapıp 15 gün içinde ücreti ödemeyenlere geçiş ücretinin bir katı olarak idari para cezası uygulanacak ve tebligat yapılmayacak. Gişelerden kaçak geçiş yapıp 15 gün içinde usulüne uygun şekilde ödemesini yapanlardan herhangi bir idari para cezası alınmayacak. Değişiklikle Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki otoyollarda ücretini ödemeden geçiş yapanlara yönelik işlemlere dair yönetmelik hükmü "Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunu" ile uyumlu hale getirilmiş oldu. AA