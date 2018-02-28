Otoyolda heyelan: ''İstanbul istikameti kapatıldı''

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Bursa çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul istikametinde Gemlik'e kadar olan bölümü trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, etkili olan yağış nedeniyle Gebze-Orhangazi-İstanbul Otoyolu'nun Bursa gişeleri ile Gemlik ilçesinin Kurtul mahallesi arasındaki toprak alanda heyelan meydana geldi.

Kayan toprağın İstanbul istikametindeki 3 şeritli yolun 2 şeridini kapatması nedeniyle otoyolun Bursa-Gemlik arasındaki bölümü trafiğe kapatıldı.

YARINA KADAR SÜRECEK

Bölgeye sevk edilen Karayolları Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmaların yarına kadar süreceği öğrenildi.

Gemlik'e kadar ulaşım, eski Bursa-Yalova karayolundan sağlanıyor.

Osmangazi Köprüsü'ne ulaşmak isteyenler, Gemlik gişelerinden tekrar otoyola dahil olarak yoluna devam edebilecek.