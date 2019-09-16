Oturma eylemine İran'dan destek

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır Anneleri'nin, başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Oturma eylemine katılan Vahide Sunar, yaptığı açıklamada, oğlu Ahmet'ten 5 yıldır haber alamadığını, dağa kaçırıldığını düşündüğünü söyledi.

“Oğlum 2014 yılında 17 yaşındayken Diyarbakır'ın Dicle ilçesine çalışmak için gitti. O günden beri kendisinden haber alamadım. PKK'dan şüpheleniyorum" diyen Sunar, televizyonda evlatlarına kavuşma ümidiyle eylem yapan anneleri görerek, oturma eylemine katılmak için geldiğini belirtti.

Sunar, oğlunun yaşayıp yaşamadığını dahi bilmediğini dile getirerek, "Buradaki aileleri gördüm, cesaret aldım ve geldim. Engelli çocuğum var. Fırsat buldukça HDP il binası önüne gelerek eyleme katılacağım." dedi.

Öte yandan dağa kaçırılan oğlu Azat Akkoyun için oturma eylemi yapan annelerden Remziye Akkoyun, partililerin kendisine hakarette bulunduğunu iddia ederek, parti binasına girmek istedi. Bunun üzerine araya giren güvenlik güçleri, Akkoyun'u sakinleştirmeye çalıştı.

İRAN'DAN 5 AİLE KATILDI

Oturma eylemine, çocukları terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK'a katılan İran'dan 5 aile de katıldı. Kente gelen 10 kişiden oluşan 5 aile, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne geçti. Aileler, burada Diyarbakır Anneleri'nin sürdürdüğü oturma eylemine katıldı.