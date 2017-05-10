Övgün Ahmet Ercan beklenen İstanbul depremi için tarih verdi

İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, beklenen İstanbul depremi hakkında konuştu.

"DEPREM KULLANMASINI BİLENE LÜTUFTUR"

Sözcü gazetesinden Yüksel Şengül'ün sorularını yanıtlayan Ercan, "Deprem, kullanmasını bilene lütuftur" deyip şunları söyledi:

"Deprem demek, enerji demek. Depremin 3 bileşeni vardır. Biri sarsıntı, ikincisi sıcaklık, üçüncüsü de ışık bileşenidir. Biz sadece sarsıntı bileşeni ile uğraşıyoruz. Depremle birlikte sıcaklık bileşeni meydana geliyor, o bölgeyi en az 150-200 santigrat derece ısıtıyor. Oradan biriken kızgın buharla elektrik enerjisi elde etmemiz mümkün. Sıcaklık bileşeninde oluşan sıcak sulardan da turistik kaplıcalar açılabilir"

"BÜYÜK DEPREMLER PERİYODİK ŞEKİLDE MEYDANA GELİYOR"

"Deprem konusunda o kadar çok konuşuldu ki, deprem uzmanları bile sonunda birbirlerine girdiler. Dolayısıyla halkın kafası karıştı. Oysa ülkemizde meydana gelen büyük depremleri incelediğimiz zaman bunların periyodik bir şekilde meydana geldiğini görürüz. Deprem araştırmalarını Türkiye'de ilk başlatan Abdülhamit'tir" diyen Ercan, beklenen İstanbul depremi için şunları söyledi:

Yok, kendine hizmet (gülüyor). Çünkü Abdülhamit depremden çok korkarmış. 1894'teki depremden korkup İstanbul'dan Edirne'ye taşınmış. Edirne'de de deprem olunca ‘Yok mudur bu ülkede zelzele olmayan bir yer ki, ben orada yaşayayım' demiş. Ve İstanbul'a dönünce de hemen yurt dışından deprem ölçerler alınması için ferman vermiş. Ancak, satın alınan bu deprem ölçerler ‘Allah'ın işine neden karışıyorsunuz?' diye ayaklanan gericiler tarafından parçalanmıştır. Böyle kafalar halen Türkiye'de vardır.

– İstanbul'da beklenen büyük deprem size göre ne zaman olur?

Son 2 bin 200 yıl içinde İstanbul 16 tane yıkıcı deprem yaşadı. Şimdi ise 17. depremini beklemektedir. Deprem oluşumlarıyla şiddetlerine bakınca aralarında doğrusal ilişkiler olduğunu görürüz. Depremler beklenen tarihlerden önce hiç olmamıştır. 2 bin 200 yılda sadece iki kez gecikmiş İstanbul depremi. Şimdiki beklenen İstanbul depreminin olacağı tarihe gelince. Bana göre İstanbul depreminin tarihi 2045'tir. Eğer şanslıysak ve tarihteki üçüncü gecikme olayı yaşanırsa, İstanbul depremi 2225'te olur.

– Şiddeti ne olur?

İstanbul'da 7.5 şiddetinde bir depremin olma ihtimali binde birdir. İstanbul depremi Kuzey Marmara'da Adalar'la Büyükçekmece arasında meydana gelecektir. Şiddeti ise yüzde 73 ihtimalle 6.4'le 6.7 arasında olacaktır. İkinci deprem Mürefte'ye uzanan fayın Marmara Ereğlisi açıklarında 7 ile 7.2 arasında meydana gelecektir.