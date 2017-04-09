Oxfordlu öğrenci Erdoğan'ın çağrısına uydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Düğünlerinizi Türkiye'de yapın” çağrısına uyan Londra'daki gurbetçi çift, Oxford Üniversitesinde eğitim gören 23 yaşındaki kızları Zeynep Yanar'ın kına gecesini vize sorunu nedeniyle damat katılamasa da memleketleri Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı'nın gurbetçilere yaptığı çağrıya kulan veren genç kız kına gecesini Bilecik'te yaptı.

Pazaryeri'nde bir düğün salonunda yapılan kına gecesinde, gelin Zeynep Yanar, damadın kınaya katılamaması nedeniyle buruk sevinç yaşadı. Zaman zaman gözleri dolan Yanar, kına pastasını müstakbel kayınvalidesiyle kesti.

Gelin Zeynep Yanar, İngiltere'de doğduğunu ve Oxford Üniversitesi Dijital Medya Prodüksiyonu Bölümünde öğrenim gördüğünü söyledi.

Aynı üniversiteye yüksek lisans eğitimi için Adana'dan gelen Halil Algan (28) ile tanışıp evlenmeye karar verdiklerini anlatan Yanar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nişanlımın okulu bitti, orada bir şirkette mühendis olarak çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine düğünümüzü Türkiye'de yapmaya karar verdik. Nişanlım şu an orada çalışıyor, vizesini uzatmak için başvurdu ancak İngilizler vizeye damgayı vurup yollamadığı için 5,5 aydır beklemedeyiz. Kına gecemize bile katılamadı. Şu an pasaportu içeride, her şeyi tamam. Bütün evrakını istedikleri şekilde yolladı. Hiçbir engel yok karşısında ama o damgayı vurup yollamıyorlar."

Yanar, düğünü 1 Temmuz'da nişanlısının memleketi Adana'da yapmayı planladıklarını dile getirerek, "1 Temmuz'da inşallah Adana'da düğünümüz olacak. O zamana kadar vizesinin çıkacağını umut ediyoruz." diye konuştu.

Zeynep Yanar, eğitiminin bitmesinin ardından eşiyle Türkiye'de yaşamaya karar verdiklerini sözlerine ekledi. Gelinin babası Fikri Yanar da 28 yıldır Londra'da yaşadığını ve otomobil tamirciliği işiyle uğraştığını söyledi.

'DAMADIM GELEMEDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Düğünlerinizi Türkiye'de yapın” çağrısı üzerine kızının kına gecesini Türkiye'de yapmaya karar verdiklerini ifade eden Yanar, "Düğünümüzü Türkiye'de yapmaya özen gösteriyoruz ancak damadım vizesi onaylanmadığı için bu mutlu günde kızımın yanında olamadı. Evet, onlar varsın vize vermesinler, biz aslında oranın da vatandaşıyız. Ancak şunu belirtmeliyim ki ülkemiz çok gelişti, kesin dönüş yapacağım. Allah izin verirse küçük kızımı Türkiye'de okutacağım." dedi.

Damadın annesi Sema Algan da Adana'dan kına gecesi için Bilecik'e geldiğini belirterek, "Oğlum burada olmadığı için çok duygusal anlar yaşıyorum. Oğlum burada bulunmayı çok istiyordu ancak vize engeli nedeniyle gelemedi. İnşallah 1 Temmuz'da Adana'da yapacağımız düğüne yetişecek." ifadelerini kullandı.