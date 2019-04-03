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  3. 03 Nisan 2019 19:48

Oy kullanamayan seçmenlerden HDP hakkında suç duyurusu

Gaziantep'te, HDP'nin "kendilerini habersiz bir şekilde kentin farklı semtlerindeki okullarda sandık kurulu üyesi gösterdiği için oy kullanamadıklarını" iddia eden 20 seçmen suç duyurusunda bulundu.

Oy kullanamayan seçmenlerden HDP hakkında suç duyurusu
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Gaziantep'te, HDP'nin "kendilerini habersiz bir  şekilde kentin farklı semtlerindeki okullarda sandık kurulu üyesi gösterdiği için  oy kullanamadıklarını" iddia eden 20 seçmen, Cumhuriyet Başsavcılığına suç  duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal İncesu Mahallesi'nde  yaşayan 20 kişinin, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy  kullanmak için gittikleri Şehit Orhan Günay İlkokulunda, başka okullarda sandık  kurulu üyesi oldukları ortaya çıktı.

Bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu'na başvuran seçmenler, HDP'nin  kendilerini kentin çeşitli semtlerindeki okullarda parti adına sandık kurulu  üyesi gösterdiğini öğrendi.

Kentte oy verme işlemleri saat 16.00 itibariyle sona erdiği için  görevli gösterildikleri sandıklara ulaşamayan seçmenler, oylarını kullanamadı.

Seçmenler, olayla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç  duyurusunda bulundu.

İncesu Mahallesi Muhtar Adayı Memik Demirbaş, adliye önünde  gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallelerinde 713 seçmen bulunduğunu ve iki  muhtar adayının seçime girdiğini belirterek, aralarında kardeşi ve akrabalarının  da bulunduğu 20 kişinin, HDP tarafından bilgileri dışında sandık kurulu üyesi  gösterildiği için oy kullanamadıklarını iddia etti.

Demirbaş, oy kullanacak seçmenlerin hepsinin, kendisine yakın kişiler  olduğunu dile getirerek, "20 kişi HDP gibi PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir siyasi  partiden farklı yerlerde sandık kurulu üyesi olarak görevlendirilmiş. Konuyla  ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. İlçe Seçim  Kurulu'na da mahalledeki seçimin iptali için başvurduk." dedi.

Oy kullanamayan mahalle sakinlerinden Murat Erat da (49) 31 Mart Pazar  günü saat 10.00 civarında oyunu kullanmaya gittiğini belirterek, "HDP'nin sandık  görevlisi olduğumu öğrendim. Bayrağımı ve milletimi çok seven birisi olarak bu  çok ağırıma gitti. Devlet büyüklerimizden bu işin araştırılmasını istiyorum.  Oyumu kullanamadım, çok zoruma gidiyor." dedi.

Erat'ın yeğeni Murat Erat (25) seçim günü saat 10.00 civarında oyunu  kullanmak için mahallelerindeki Şehit Orhan Günay İlkokuluna gittiğini ifade  ederek, "Görevliler oy kullanamayacağımı söyledi. Meğer HDP bizi başka bir okulda  sandık görevlisi göstermiş. Çabalarımıza rağmen oyumuzu kullanamadık. O gün seçim  kuruluna da gittik ama yetiştiremedik. Oyumuzu kullanamadık, bu ağırımıza  gidiyor. HDP gibi bir partiyle anılmak daha da çok ağırımıza gidiyor. Gerekenin  yapılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Mahallede çekişmeli geçen muhtarlık seçimlerinde, yeniden aday olan  mevcut muhtar Mustafa Bayındır 337, diğer aday Memik Demirbaş ise 304 oy aldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşma başlattığı  öğrenildi.

AA

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