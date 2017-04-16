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  1. 16 Nisan 2017 08:19

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Güvenlik gerekçesiyle bazı bölgelerde seçim görevlileri ve oy pusulaları askeri helikopterle taşındı.

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı
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Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluk alanındaki Lice, Hani, Dicle ilçeleri için Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığından havalanan askeri helikopterler seçim görevlileri ve içerisinde oy pusulaları bulunan torbaları ilçe merkezlerinden aldı.

Güvenlik gerekçesiyle helikopterle Lice'nin Üçdamlar, Tepe ve Kayacık, Hani'nin Topçular, Dicle'nin de Yokuşlu mahallesine 89 sandık ile seçim görevlileri götürüldü.

Görevlilerin, yapılacak oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından yine helikopterle alınıp ilçe merkezlerindeki ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bırakılacağı bildirildi.

SİİRT
Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığından, sorumluluk alanındaki Eruh, Pervari ve Şirvan ilçeleri için havalanan askeri helikopter, ilçe merkezlerinden seçim görevlileri ve içinde oy pusulaları bulunan torbaları aldı.

Seçim görevlileri ve oy pusulaları, güvenlik gerekçesiyle söz konusu 3 ilçedeki 61 yerleşim yerine helikopterle götürüldü.

Görevlilerin, yapılacak oy kullanma işlemi sonrasında helikopterle alınıp ilçe merkezlerindeki ilçe seçim kurulu başkanlıklarına bırakılacağı bildirildi.

Ayrıca ilçelere, güvenlik amacıyla polis helikopterleriyle İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat timleri de sevk edildi.

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