Oyun Bilgisayarı Almak İsteyenlerin İlk Adresi Atom Bilişim!

Oyun bilgisayarı tanımını ilk önce bilmeyenler için açıklayalım. Oyun bilgisayarı Intel, AMD ve NVIDIA gibi firmaların ürettiği özellikle işlemci, ekran kartı gibi performansı yüksek olan komponentlere sahip olduğu bir sistemdir.

Oyun bilgisayarı ucu çok açık bir kavramdır. Üretilen her bir parçanın gün geçtikçe yerini yenisi almaktadır.

Bilgisayar oyunu dediğimiz sanal oyunlarda her sene farklı teknoloji ile daha gerçekçi, daha üst düzey bir tasarım çıkarılıyor. Bu da oynamak istediğimiz daha fazla oyun ve daha yüksek bir sisteme ihtiyaç duymamıza sebep oluyor.

Genellikle profesyonel olarak oyun oynamak isteyen kullanıcılar monitör boyutunun büyük olmasını isterler. Büyük kasalara daha teknik donanım olan parçalarının yerleştirilmesi ve daha geniş depolama sistemi sunması masaüstü bilgisayarı öncelikli kılmaktadır. Bazı teknolojik yeniliklerin gelişmesi sayesinde birçok laptop bilgisayar modeli de yüksek oyun performansını sergilemişlerdir. Aynı zamanda oyundan istediğiniz akıcı hız ve de yüksek çözünürlük özellikleriyle ve etkileyici ses deneyimleri dizüstü modellerinde de bulunur. Sadece laptop bilgisayarların en fazla değişikliklerinden biri oyun keyfini istediğiniz her yere taşımanızı sağlamasıdır.

Oynamak istediğimiz oyunlarda dikkat etmemiz gereken unsurlardan biri de saniye başına kare anlamına gelen FPS (frames per second). Oyunlarda gördüğümüz takılmaların ve donmaların sebebi performansın 60 fps’nin altına düşmesinden kaynaklanıyor. Bu sebepten dolayı, oyun bilgisayarımızı almadan önce oynamak istediğimiz oyunların sistem gereksinimlerine bakıp, ona göre işlemci, ram, ekran kartı gibi parçalardan toplanılacak olan oyun bilgisayarınızı seçebilirsiniz.

Online oyunlarda özellikle fps’ye dikkat edilmesi gereklidir. Bu gibi oyunlarda saniye başına gördüğümüz kare hızı çok önemlidir. Ortalamanın üstü bir oyuncu bilgisayarı ve monitörler tercih edilir. Peki, ortalamanın üstü oyuncu bilgisayarı nasıl olmalıdır? Oynamak istenilen oyundan almak istediğiniz performansı monitörünüzün Hz’si, yani ekran yenileme hızına göre seçmelisiniz. Bu da saniye başına gördüğümüz kare hızını, yani FPS’yi göstermektedir.

Örneğin monitörünüz 60hz ekran yenileme hızına sahip ise, saniye başına görebileceğiniz kare 60 demektir. Bir örnek daha vermek gerekirse, monitörünüz 240hz ekran yenileme hızına sahip ise, saniye başına görebileceğiniz maksimum kare hızı 240 olacaktır.

Üst düzey oyuncu bilgisayarı bu şekilde seçilmektedir, yüksek performans için güncel ve kaliteli ürünleri tercih etmeliyiz. Atom Bilişim, sizler için fiyat performans oyun bilgisayarları hazırlamaktadır. Hangi oyunu hangi bilgisayar ile oynayabileceğinizin, sınırları zorlayan konfigürasyonların kılavuzuna Atom Bilişim’in web sitesinde yer alan “Senin Bilgisayarın Hangisi” başlığındaki sayfadan ulaşabilirsiniz.