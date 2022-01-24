Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Ayberk Pekcan hayatını kaybetti.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi. Pekcan'ın ölüm haberini MESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Dervişoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Canım, ciğerim, dostum, arkadaşım, ağabeyim; Türk sinemasının emektarı Ayberk Pekcan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.