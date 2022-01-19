Kendisini oyunculuk alanında geliştiren ve özellikle son zamanlarda pek çok dizi teklifi alan Oyuncu Berkan Karahan, “Önemli yapımlarda yer alarak deneyim kazanılabilir!” sözleriyle oyunculukta deneyimin öneminden bahsetti.

Sosyal medya platformlarında ön plana çıkan ve sesini duyuran isimlerden bir tanesi olan Oyuncu Berkan Karahan, oyunculuk eğitimine devam ediyor. Eğitimin çok önemli olduğunu ve kişinin kendisini geliştirmek için büyük bir istek duyması gerektiğini belirten Karahan, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Önemli yapımlarda yer alarak deneyim kazanılabilir. Birçoklarının da bildiği üzere iyi bir oyuncu olmanız için eğitimin yanında pratik yapmanız gerekiyor. Çünkü teorik bilgiler bir yere kadar sizi ilerletir. Fakat daha fazlasını istiyorsanız bir yerden başlamalısınız. Ben de halihazırda birçok dizi teklifi alıyorum. Ama bu teklifleri oyunculuk alanında yeterli olduğumda değerlendireceğim.”

Birçok Dizi Teklifi Alıyorum

Halihazırda pek çok dizi teklifi aldığını belirten ve konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Oyuncu Berkan Karahan, “Almanya’da oyunculukla ilgili eğitim alıyorum. Bu alanın çok özel olduğunu düşünüyor ve gerekli eğitimin alınması gerektiğine inanıyorum. Şu anda birçok yapım için teklif alsam da bu teklifleri kendimi tam anlamıyla hazır hissettiğimde değerlendireceğim.” ifadelerinde bulundu.

Hazır Olduğumda Teklifleri Değerlendireceğim

Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Berkan Karahan, “Bence önemli yapımlardan teklif almak çok değerli bir şey. Çünkü ancak işin içine girdiğiniz zaman tam anlamıyla gelişim yaşayacaksınız. Bu nedenle bir şekilde çeşitli yapımlarda yer almanız gerekiyor. Her bir yapım sizin için gelişimize yönelik bir aşama olacaktır. Ben açıkçası oyunculuk kariyerimle ilgili bu şekilde düşünüyorum. Çalışmalarımı sürdürüyor ve kendimi geliştirebilmek adına gerekli adımları atıyorum. Bu konuda içimin rahat olduğunu söyleyebilirim.” sözleriyle oyunculuk kariyeri ile ilgili bilgi verdi.

Oyuncu Olmak Benim için Çok Özel

Oyuncu olmanın kendisini için çok özel olduğunu ifade eden Berkan Karahan, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Oyuncu olmak benim için çok değerli. Çünkü aslında oyunculuğun kariyerimle bağlantılı bir meslek olduğunu düşünüyorum. Bu alanda çalışmalar gerçekleştirirken kendimi çok huzurlu hissediyorum. Bu nedenle kendimi geliştirmek ve iyi bir oyuncu olabilmek için çalışmalarımı sürdüreceğim!”