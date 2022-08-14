Oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti
Bir apartmanın üçüncü katından düşen oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti.
Olay, dün sabah İstanbul Sancaktepe'deki bir sitede meydana geldi.
Oyuncu Süreyya Gürsel Evren, misafir olarak geldiği evin üçüncü katından düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Süreyya Gürsel Evren’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Evren’in cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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