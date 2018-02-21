Öz annesini arıyordu... Gerçek ortaya çıktı !

ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında öz annesini arayan Hasancan isimli bir genç ile ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı.

Esra Erol'un programına öz annesini aramaka için gelen Hasancan isimli vatandaş acı gerçekle yüzleşti. Uzun yıllardır annesini arayan Hasancan'ın tecavüz sonucu doğduğu ortaya çıktı!

Dün canlı yayına telefonla bağlanan biyolojik anne, 13-14 yaşlarında, kendime sahip çıkamadım, sana nasıl sahip çıkayım. Sana kapım her zaman açık ama ben lenf kanseriyim. Psikolojim bozuk benim. Babam seni çöpe atmadı. Hastayım gelemem." dedi.

Çocuk yaşta öz ağabeyi Mevlüt Eke tarafından tecavüze uğrayan Kezban Hanım'ın bu birlikteliğinden Hasancan'ın dünyaya geldiği öğrenildi. Henüz 13 yaşında olduğu ve ailenin bu konunun üstünü örtmek için Hasancan'ı evlatlık vermek zorunda kaldığı ortaya çıktı. Esra Erol'da gerçeği öğrenen Hasancan "siz nasıl insanlarsınız, hem sizden hem kendimden utanıyorum" diyerek şokta olduğunu ifade etti.

Çocuk istismarlarının yaşandığı ve devlet büyüklerinin harekete geçtiği şu günlerde, 13 yaşındaki bir çocuğa öz ağabeyin tecavüz etmesi akıllara durgunluk getirdi.