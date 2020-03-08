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  3. 08 Mart 2020 18:23

Özcan Deniz'in 8 Mart paylaşımı olay oldu !

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir mesaj vardı ki magazin dünyasında hepsinden ayrıldı. Özcan Deniz yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Özcan Deniz'in 8 Mart paylaşımı olay oldu !
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Ünlü isimler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel sosyal medyadan duygu ve düşüncelerini ifade ediyor. Bu isimlerden biri de Özcan Deniz idi. Özcan Deniz sosyal medyadan yaptığı 8 Mart paylaşımıyla herkesi şoke etti.

Deniz paylaşımında şunları yazdı: "Eyy bu pazar günü full makyaj, eşofmanlarla evde, kafede vs. eline yapışık telefondan 8 Mart Kadınlar Günü mesajlarını okuyan kadın; şu an mutfağında çalışan, sana servis yapan 'çalışan' kadının 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutla.

Hatta ona bir hediye al. Bugün bütün kadınların değil, emekçi kadınların günüdür. Yürekten kutlarım."

Deniz'in kadınları ayrıştıran ve ötekileştiren bu mesajı sosyal medyada tepki çekti.

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özcan deniz , paylaşım , 8 mart
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