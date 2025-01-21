Özdağ gözaltındayken rest çekti: ''Beni öldürmeden susturamazsınız''

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındıktan sonra sosyal medya hesabından yapılan "Beni öldürmeden susturamazsınız" paylaşımı dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ hakkında Özdağ'ın 19 Ocak Pazar günü düzenlenen il başkanları istişare toplantısındaki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dün akşam Ankara'da gözaltına alındı.

Özdağ gözaltına alındıktan sonra Özdağ'ın resmi x hesabından yapılan paylaşımda "Beni öldürmeden susturamazsınız!" denilerek Vatan Caddesi'nde toplanan partililerin hep bir ağızdan andımızı okudukları görüntüler paylaşıldı.

Aynı saatlerde Zafer Partisi'nin hesabından da "Bizler, Türk milletinin çıkarları için kendi çıkarlarını bir kenara bırakanlarız. Bizler, çocuklarımız hür ve müreffeh bir ülkede yaşasın diye çalışıp çabalayanlarız. Aklınızda bulunsun, bizi öldürmeden susturamazsınız! Ümit Özdağ: "Devlet aklı değil, millet vicdanı Çağlayan Adliyesi önünde olacak!" paylaşımı yapıldı.