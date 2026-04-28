Özel, AK Parti'ye ara seçim restini çekti: ''Taviz yok, mücadele var, 1 santim eğilmeyeceğiz!''

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında iktidara ve ekonomi yönetimine yüklendi. 11 saatlik PM ve MYK toplantılarının ardından CHP’nin "geri adım atmama" kararı aldığını vurgulayan Özel, açlık grevindeki madencilerden 2,7 trilyon liralık faiz ödemelerine, varlık barışından yargıdaki hukuksuzluk iddialarına kadar birçok konuda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı açıklamalarda, partisinin son günlerde gerçekleştirdiği kapsamlı toplantıların sonucunu paylaştı. Özel, belediye başkanları ve parti yönetimiyle yapılan 11 saatlik değerlendirmeler neticesinde; mücadeleden taviz vermeden ve haklılık zeminini koruyarak yollarına devam edeceklerini belirtti.

"Madencinin Ölüsü Değerli de Dirisi Neden Değil?"

Grup toplantısına Ankara'da 9 gündür açlık grevi yapan Doruk Madencilik işçileri de katıldı. İşçilerin hak arayışına destek veren Özel, Soma felaketinin üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen madencilerin çilesinin bitmediğini vurguladı. Cebinden alışveriş listesi çıkan madenci Salih Yurdakul'un durumuna dikkat çeken Özel, "Bu insanların ölüsü değerli de dirisi neden değil? Bir an önce bu sorunu çözün" diyerek iktidara çağrıda bulundu.

Ekonomide "Faiz" ve "Varlık Barışı" Eleştirisi

Özel, 2026 yılı bütçesinde faize ayrılan payın 2,7 trilyon liraya ulaşacağını belirterek hükümetin ekonomi politikasını şu sözlerle eleştirdi:

"Cumhuriyetin kurumlarını sattılar, parasını bu senenin faizine ödüyorlar. Memleketi batıran AK Parti'nin, ailesinin parasını kumarda bitiren hayırsız evlattan farkı yok. Ekonomist Erdoğan yine çözümü bulmuş, varlık barışı yapacakmış. Uyuşturucu baronlarının paralarını yasallaştırıp içeri getiriyorsunuz."

"Yabancı Yatırımcı Güven Nedeniyle Kaçıyor"

Adalet Bakanı ve yargı sistemine yönelik sert ifadeler kullanan Özel, Türkiye'de yargıya olan güvenin yüzde 18'e düştüğünü iddia etti. Hukuki güvenlik zemini olmayan bir ülkeye yabancı yatırımcının gelmeyeceğini savunan Özel, "Türkiye şaka gibi bir memleket oldu. Seçimi kazananın diplomasını iptal ediyorlar, muhalif kanallara el koyuyorlar. Bu ortamda kim yatırım yapar?" sorusunu sordu.

Özel, iktidarın sosyal konut projesi hakkında ise "Cumhuriyet Halk Partisi’nin hem sosyal belediyecilikte hem de sosyal konut alanında kötü taklitlerinden sakının" yorumunda bulundu.

Özel'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Cumartesi günü, genel merkezimizde 7 ayrı toplantıyla içinde bulunduğumuz süreci, seçilmiş belediye başkanlarımız ve yöneticilerimizle birlikte değerlendirdik.

Dün yaklaşık 11 saatlik PM ve MYK toplantısında önümüzdeki süreci değerlendirdik. Bundan sonrası için bir santim eğilmeden, bir kelime eksik konuşmadan, mücadeleden taviz vermeden, haklılık zeminin koruyarak, sendelesek bile birbirimize omuz vererek bir mücadeleyi sürdürmeye karar verdik.

AK Parti döneminde madenlerde Soma felaketi gibi 7 Soma oldu, son 23 yılda 35 bin işçi iş kazalarında, cinayetlerde hayatını kaybettiği, 35 binin bir sayı-rakam olmadığını, gözü yaşlı anne-baba, dul kalmış eş, babasız kalmış çocuk olduğunu hatırlayalım.

Soma üzerinden 12 yıl geçti, madencilerin çilesi bitmedi. Doruk Madencilik işçileri 9 gündür Ankara'da açlık grevindeler. Ücret ve tazminatlarını istiyorlar. Ne yapmışlar da polis her zaman tam karşılarında? Adımını atana gözaltı yapıyorlar. Bu gün sabah gazeteleri açtık ve Salih Yurdakul kardeşimizin cebinden çıkan alışveriş listesini gördük. Onun bunları alamadım, eve gidemedim dediği fotoğrafıyla uyandık. Bu mücadele hepimizin onur mücadelesidir.

Bu madencilerin ölüsünün değeri var da dirisinin neden yok kardeşim? Bir an önce bu sorunu çözün. Bu iktidar 24 yıldır tam büyük 23 işçi grevini sudan sebeplerle yasakladı. Anayasa cumhurbaşkanına verdiği yetkide "milli güvenliği tehdit eden durumlarda" diyor. Mesela savaştayız MKE'de grev çıkmış, o zaman olmaz diyebilir.

AK Parti 386 bin maden ruhsatı dağıtmış, kendinden önceki 80 yıllık cumhuriyet döneminde verilen ruhsat sayısı 1186... Tercihini her zaman emeği sömürenden yana kullandılar..

İşçilere hakkını vermeyen Yıldızlar SSS Holding, 2364 maden ruhsatı almış AK Parti döneminde. Çantasında duruyor bu ruhsatlar, kimini işletiyor, kimini burada işletiyor, kimine ortak alıyor ama bu emekçilerin hakkını ödemiyor.

Cumhuriyetin fabrikaları, şirketleri haraç mezat satıldı, Sümerbank, Seka, Tekel, Türk Telekom, Petkim, Tüpraş, şeker fabrikaları, demir-çelik fabrikaları, termik santraller teker teker yok pahasına, şeffaf olmayan şekilde ve hep yandaşları bularak sattılar. Tüm Cumhuriyet döneminde yapılan tüm özelleştirmelerin yüzde 89'u AK Parti döneminde yapıldı.

24 yılda devleti sattılar 60 milyar dolar elde ettiler, bugünkü kurla 2,7 trilyon lira.. Ama 2026'da faize ödenecek para 2,7 trilyon lira. Cumhuriyetin bütün kurumlarını sattılar, hepsinin parasını bu senenin faizine ödüyorlar. Memleketi batıran AK Parti'nin, anasının-babasının parasını kumarda batıran hayırsız evlattan hiçbir farkı yok.

Ülkede para var ama herkese yok, bu iktidar millete değil faizcilere çalışıyor. 2026'da toplanan her 100 liranın 26 lirası faize gitti. Yıl bittiğinde 2,7 trilyon liraya ulaşacak.

Dünyada gıda enflasyonunda sondan 5'inci, OECD'de sondan 2. olan ülke üç ayda tarımsal desteklemeye 60 milyar lira ayırdı. Faize 2,7 milyar.. Arada 15 katlık fark var. Çiftçiye verdiğinin 15 katını faizciye veren bir iktidarla karşı karşıyayız.

Niye böyleyiz? Türkiye'de bitmeyen bir ekonomik kriz var. Siyasi davalarla hukuk güvenliğini bitirdiler, yabancı yatırımcıları kaçırdılar.

19 Mart darbesinden sonra yargıya güven yüzde 18 ölçüldü. Diyelim yurtdışında bir yabancı yatırımcı var, ülke arıyor yatırım yapacak. Uzmanları çağırıyor, ülkeleri soruyor. Türkiye nasıl deyince 'Uzak durun şaka gibi memleket' yanıtını alıyor. Adam anlatıyor:

Türkiye şaka gibi memleket, İstanbul'da seçim oldu, sosyal demokratlar kazandı yapılmayan kalmadı. Seçimi iptal edip yenilediler, sosyal demokratlar daha büyük farkla kazandı, bunu yine hazmedemediler, bu seçimi kazananın 31 yıl önceki diplomasını iptal ettiler, insanların dededen-babadan kalma şirketlerine çöktüler, muhalif bir kanal vardı, kanalı kuranı içeri attılar, oğlunun olan kanala el koydular, haraç mezat satışa çıkardılar.

Yeni bir adalet bakanı var. Yatırımcının Türkiye'ye gelmesi için hukuki güvenlik zemini oluşturmak istiyoruz" demiş, iktidar değişmiş olabilir mi, ya da hukuka inanan bir bakan atamış olabilirler mi? Danışmanları uyarıyor ve 'O bakan her türlü hukuksuzluğu yapan kişi' diyor. Akın Gürlek kendisi diyor. Yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmiyor çünkü güven yok. Suçun şahsiliğini bir kenara bırakıp adamın şoförünü alıp iddianame bile yazmadan salan kim? Bu mikrobun hastalıktan şikayet etmesi gibi bir şey.

Batmış, bitmiş bir ekonomiyle, faizin kara deliğe dönüştüğü israf düzeniyle karşı karşıyayız. Her şeyi bilen ekonomist Erdoğan yine çözümü bulmuş, varlık barışı yapacakmış. Bu ülke iki barıştan çok çekti, biri imar barışı. 8 kere çıkardılar, dirençsiz yapılar yasallaştı, depremde çürük yapılarda on binlerce insanımızı kaybettik. İkincisi varlık barışı, onun da 8'incisini getiriyorlar.

Tamamı Erdoğan'ın icadı. Kim getirdi nasıl getirdi bilinmez, bilinen şu: nasıl kazandıysan kazandın önemi yok yeter ki getir. Uyuşturucu baronu Çetin Gören demiş ki "Cumhurbaşkanımız deyince Hollanda'daki paramı getirdim" demiş, uyuşturucu baronu Petrak varlık barışından yararlanmış. İkisi de tutuklu şimdi.

Bu tip kara paralar ne oluyor? Uyuşturucu paraları yasallaştırıp içeri getiriyorsun, o da Türkiye'deki bütün operasyonunu artık yasal hale getirdiği paralar üzerinden yürütüyor.

Daha önce söyledim, ateşle oynayan elini yakar. Yargıyla oynayan memleketin geleceğini yakar. Biz bize yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmayacağız. Devlet de millet de unutmaz. Bu devletin hafızasını da kimse hafife almasın, bunu da hatırlatırız."