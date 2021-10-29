  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Özel Akdeniz Yükseliş Koleji'nde 29 Ekim coşkusu

Özel Akdeniz Yükseliş Koleji'nde 29 Ekim coşkusu

Özel Akdeniz Yükseliş Koleji'nde 29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet bayramı coşkusu tüm yurttaki okullarımızda kutlanmaya devam ederken, Antalya Serik de bulunan Özel Akdeniz Yükseliş Koleji Öğrencileri de okul öğretmenlerinin eşliğinde velilere sürpriz gösteriler ile 29 Ekim cumhuriyet bayramını kutladılar.

Okul yönetim kurulu başkanı Necmettin Çalık , Cumhuriyet kurulurken Türk askerlerinin cephedeki mücadelesini kısaca anlattıktan sonra,  okulda şiir ve resim konularında dereceye giren öğrenciler madalya ve hediyelerini aldılar.

Ortaokul öğrencilerinin  sahnelediği Cumhuriyet kuruluşu gösterisi ardından ,  kreş ve anaokulu öğrencileri de  dönem kıyafetleri ile  geçiş töreni yaptılar.

İlköğretim öğrencilerinin  toplu olarak düzenlediği ve İzmir Marşı eşliğinde yaptıkları Cumhuriyet gösterisi Veli ve Öğretmenler tarafından ayakta alkışlandı.

Etiketler Antalya Serik de bulunan Özel Akdeniz Yükseliş Koleji Öğrencileri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cemevi düzenlemesinin detayları ortaya çıktı
''Tecrit Profesörü'' uyardı: Çift doz koronavirüs aşısı olanlar dikkat!
Erdoğan'ın katıldığı açılışta ilginç anlar: ''Eyvah! Niye bu kadar acele ettiniz ?''
Lisede büyük skandal! Müdüre ve belediye başkanına kucak dansı yaptılar
Arşivden çıkan Cumhuriyet Bayramı manşetleri
5 zincir markete tarihi ceza
Atatürk Kültür Merkezi açılıyor! İşte yeni AKM...
Zammın da zammının geldiği benzine 25 kuruş indirim geldi
Kocaeli'de tren kazası!
Bu gazeteler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ''unuttu''!