Özel Akdeniz Yükseliş Koleji'nde 29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet bayramı coşkusu tüm yurttaki okullarımızda kutlanmaya devam ederken, Antalya Serik de bulunan Özel Akdeniz Yükseliş Koleji Öğrencileri de okul öğretmenlerinin eşliğinde velilere sürpriz gösteriler ile 29 Ekim cumhuriyet bayramını kutladılar.

Okul yönetim kurulu başkanı Necmettin Çalık , Cumhuriyet kurulurken Türk askerlerinin cephedeki mücadelesini kısaca anlattıktan sonra, okulda şiir ve resim konularında dereceye giren öğrenciler madalya ve hediyelerini aldılar. Ortaokul öğrencilerinin sahnelediği Cumhuriyet kuruluşu gösterisi ardından , kreş ve anaokulu öğrencileri de dönem kıyafetleri ile geçiş töreni yaptılar. İlköğretim öğrencilerinin toplu olarak düzenlediği ve İzmir Marşı eşliğinde yaptıkları Cumhuriyet gösterisi Veli ve Öğretmenler tarafından ayakta alkışlandı.