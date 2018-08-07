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  3. 07 Ağustos 2018 09:50

Özel akıllı okulların yöneticilerine gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özel Akıllı Okulların yöneticileri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen bazı öğretmenleri hakkında toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Özel akıllı okulların yöneticilerine gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara'nın bir çok ilçesinde faaliyet yürüten Özel Akıllı Okullar ile ilgili Sulh Ceza Mahkemesinden şirketlerin ve bağlı özel akıllı okulların devir ve temlikinin yasaklanması, hak tesisini önlemek amacıyla tasarruf yetkisinin kısıtlanması amacıyla karar alındığını açıkladı. Başsavcılık, okul yöneticileri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen öğretmenlerin de arasında bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Aynı otelde kalmışlar

Özel Akıllı Okulların sahibi İdris Yurteri'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini organize eden Gökhan Şahin Sönmezateş ile 2012'de Afyonkarahisar'da aynı otelde konakladığı belirlendi.
 

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