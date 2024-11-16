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Özel asgari ücret çağrısını yineledi

Özel asgari ücret çağrısını yineledi
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CHP lideri Özgür Özel, Asgari ücretin ocak ayında 30 bin liraya çıkarılması gerektiğini belirterek "Bunun altında bir rakamda yokuz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Emeğin Türkiye'si Buluşmaları, Güvenceli Çalışma ve İnsan Onuruna Yaraşır Ücret" çalıştayında konuştu.

Konuşmasında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına değinen Özel, "Asgari ücretin satın alma gücü 10 bin liraya kadar düştü. Buna rağmen asgari ücreti hak eden seviyeye çekmemek için çalıştıkları ortada. Şu anda CHP'nin milletvekilleri bu meramı anlatmaya çalışıyorlar" dedi.

Asgari ücretin ocak ayında 30 bin liraya çıkarılmasını, temmuz ayında da yeniden zam yapılmasını talep eden Özel, "Asgari ücret İstanbul'da sadece yaşam maliyetini (bir kişinin) karşılıyor. Asgari ücretin temmuzda yeniden zam olmak üzere 30 bin liraya çıkarılmasını savunuyoruz" dedi.

Özel ayrıca, emekli aylıklarının da asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini kaydetti.

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