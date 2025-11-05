Özel bakımevinde skandal: Kimsesiz kadının servetine çöktüler!

İstanbuş Şişli'de özel bakımevinde kalan kimsesiz A.K.'nin evini kendi üzerlerine geçirmeye çalıştığı iddia edilen bakımevi sahibi doktor ve 3 personel hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yaşlı kadına ait maaş ve kira gelirlerinin bir banka şubesinde toplandığı, A.K.'nin, bakımevi personeli ile bankaya giderek, hesabından 4.7 milyon TL çektiği belirtildi. Öte yandan bakımevindeki yaşlı kadına ait olduğu öne sürülen 2 bavuldan yüklü para çıktığı anlar ise kameraya yansıdı.

İddiaya göre Şişli'de kimsesiz olan psikotik bozukluğuna sahip A.K. (79), kaldığı özel bir bakımevinin aidat masraflarını gideremedi. Bunun üzerine işletmenin sahibi doktor D.V.B.'nin, vasisi olduğu K.'ye ait taşınmazları, aylık ödeme tahsili gerekçesiyle ölünceye kadar bakım sözleşmesi karşılığında bakımevi ve kendi üzerine geçirmeye çalıştığı iddia edildi. K.'nin vasisi olan bakımevi sahibi Doktor D.V.B.'nin, bu mal varlıklarını aynı zamanda, yaşlı kadının akıl sağlığının olmadığının Adli Tıp Raporları ile tespit edilmesi üzerine hem kendi hem de bazı aile üyelerinin üzerine geçirmeye çalıştığı öne sürüldü. Evi üzerine alma süreci için açılan davada, Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesi, K.'nin üzerine kayıtlı evin kirasının bakımevi tarafından nasıl kullanıldığının tespit edilememesi, K.'nin alması gereken tedaviyi almadığının belirlenmesi üzerine D.V.B.'nin vasilik görevine son verdi. Mahkeme, K.'ye vasi olarak Avukat Umut Volkan Kirişçi'yi atadı ve bakımevi doktoru D.V. B. ile 3 personel hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şahıslar adliyeden serbest bırakıldılar

Öte yandan geçtiğimiz aylarda yapılan operasyonda aralarında bakımevi sahibi doktor D.V.B., bakımevi müdürü M.B., personeller F.A. ve D.A. gözaltına alındı. Bakımevi müdürü M.B'nin emniyetten serbest bırakıldığı diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildikleri adli makamlarca yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Taşınmazın, kira bedeli ve emekli maaşı giderlerini karşılamaya yetebilecek miktarda olduğu belirtildi

Konuya ilişkin vasi avukat tarafından sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 24 Şubat 2025 tarihli kararı yer aldı. Kararda, A.K.'nin anne, baba veya kardeş gibi yakın akrabasının bulunmadığı, adına kayıtlı taşınmaz dışında başka mal varlığının olmadığı, taşınmazın değerinin ise yaklaşık 4 milyon 800 bin Türk Lira olduğu, taşınmazın kirada, K.'nin ise kendine ait maaşının olduğu belirtildi. Dilekçede yer verilen kararda, K.'nin, gider olarak huzur evine ödediği 65 bin lira dışında başka bir giderinin bulunmadığı aktarıldı. K.'nin, taşınmazının, kira bedeli ve emekli maaşı giderlerini karşılamaya yetebilecek miktarda olduğu, başkaca mal varlığı, taşınmazının bulunmadığı, K.'nin yaşı, mal varlığı, gelir ve gider dengesi gözetilerek mahkeme tarafından, D.V.B.'nin başvurduğu, ‘ölünceye kadar bakım sözleşmesi' yapılması talebinin reddine karar verildiği aktarıldı.

K.'nin, bakımevi personeliyle beraber hesabından 4 milyon 735 bin 439 lirayı çektiği aktarıldı

Öte yandan vasi avukatı tarafından başsavcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinin de detayları ortaya çıktı. Dilekçede, alınan işlemler kayıtlarına göre, A.K.'ye ait nakdi mevduatların neredeyse tamamının çekildiği, K.'ye ait maaş ve kira gelirlerinin tamamının bir bankanın Yeşilköy şubesinde toplandığı, K.'nin, 19 Kasım 2024 tarihinde F.A. isimli bakımevi personeli ile bankanın Yeşilköy şubesine giderek, hesabından 4 milyon 735 bin 439 lira çektiği aktarıldı. Mahkeme sürecinde vasi olarak atanan Avukat Umut Volkan Kirişçi, mahkemeden izin alarak, A.K.'nin başka bir bakımevine naklini sağladı. Ardından Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesi kararınca, bahsi geçen bakımevinde bilirkişi eşliğinde tespit çalışması yapıldı. Bilirkişi yapılan incelemede, K.'nin kaldığı odada herhangi bir para veya bir eşyaya rastlanmadığı belirtildi. Öte yandan arama işlemi sonrası Doktor D.V.B. tarafından avukat Kirişçi'ye atılan mesajda, "Avukat bey merhaba. Depoda A. Teyzeye ait 2 adet valiz var, bilginiz olsun" şeklinde mesaj attığı konuşmanın ekran görüntüsü dilekçede yer aldı.



Ayrıca dilekçede, 29 Kasım 2024 tarihinde, özel bankanın genel müdürlüğünde A.K. ile bakımevi çalışanları F.A. ile D.A.'nın birlikte bekledikleri, para çekme işlemi gerçekleştirdikleri, K.'nin bankada bazı evraklar imzaladığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı, çalışanların, K.'nin yanında durdukları anlatıldı.

Bakımevindeki valizden 18 bin 903 lira, 80 bin dolar çıktı

Öte yandan, dilekçede bakımevinde bilirkişi tarafından yapılan aramaların raporları da yer aldı. Raporlarda, 26 Haziran 2025 tarihinde bilirkişi tarafından bakımevinde incelemeler yapıldığı, bakımevi personeli Ç.A. tarafından açıldığı öne sürülen, üzerinde A.K.'nin isminin yazılı olduğu iddia edilen 2 adet valizin çıkarıldığı aktarıldı. Valizlerin bilirkişi tarafından incelendiğinin belirtildiği raporda valizden ; kıyafet ve çantalar, Şişli'de bir apartmanın 1'inci katına ait tapu ile kira sözleşmesi, çelik kapı anahtarları, 1 adet altın olduğu tahmin edilen bileklik, 4 adet pırlanta ve altın yüzük, küpe, bilezik, saat, 18 bin 903 lira, 80 bin dolar, bir miktar bozuk para çıktığı belirtildi. Dilekçede bu tutarlar hakkında tutanak tutulduğu, 30 Haziran 2025 tarihinde ise Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesi emrince, ele geçirilen tutarların A.K. adına açılmış hesaba yatırıldığı aktarıldı. K.'ye ait açılan valizlerin görüntüsü ise polis ekiplerinin kamerası tarafından anbean görüntülendi.

"Yaşlı kadının banka hesabında bir takım paraların da, bu kişinin hesabından çekildiğine dair bir takım tespitlerde bulunduk"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan A.K.'nin vasi avukatı Umut Volkan Kirişçi, "Mahkeme tarafından, atipikpsikoz hastalığı, yaşlılık dolayısıyla kısıtlanmasına karar verilmiş yaşlı bir hanımefendinin, İstanbul'un merkezindeki bir dairesinin ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle bir bakımevine geçirilmesine yönelik işlemler ile bir süreç başlıyor. Bu sürecin başlaması ile birlikte, bakımevinin ısrarla, yaşlı kadının evinin kendi üzerlerine devredilmesi talebinde bulunması üzerine, mahkeme tarafından bu bakımevinin doktoru, aynı zamanda hissedarı olan, eşiyle birlikte ortak olarak bulundukları bu bakımevinin yetkilisinin vasilik görevine son veriliyor. Görevine son verilmesine müteakip, biz dosyayı ele aldığımızda, sadece bir evin, bakımevine devredilmesi değil, aynı zamanda yaşlı kadının banka hesabında bir takım paraların da, bu kişinin hesabından çekildiğine dair bir takım tespitlerde bulunduk. Paranın çekildiğini tespit etmemize müteakip, ilgili bankanın şubesine gittik, hesap hareketlerini inceledik. Güvenlik kameralarının gelmesine müteakip, bu bakımevinin sahibi olan, doktoru olan, kardeşi, gelini tarafından yaşlı hanımefendiyle birlikte gidilerek, çekildiğini gördük. Bu tespitler nezdinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde bir soruşturma başladı. Hali hazırda, zimmet suçuyla ilgili bir soruşturma devam ediyor" dedi. Konuya ilişkin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ediyor.

İHA