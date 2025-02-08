Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarını ''gayrimeşru'' ilan etti

CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi işgal açıklamalarına sessiz kaldığı ve depremzedelere ev sözünü tutamadığı gerekçesiyle eleştirerek "Erdoğan iktidarı artık gayrimeşru. Bu yüzden sandık bir an önce gelmeli" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde ziyaret ettiği Hatay'da açıklamalarda bulundu.

Burada, Filistin ile ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendiren Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına sessiz kalmasını eleştirdi.

Bölgedeki depremzedelerin 10'da 7'sinin hala evine kavuşmadığını da hatırlatan Özel, "Bunların hepsi artık Erdoğan iktidarının gayrimeşru olduğunu göstermektedir. Bu yüzden sandık bir an önce gelmeli" dedi.

Özel Erdoğan'ı ABD Başkanı Trump'un Gazze ile ilgili skandal açıklamalarına karşı olan sessizliğiyle de eleştirerek, "Diyor ki, Filistinliler Gazze'de yaşamayacak. Orası yaşanmaz. Onları etraftaki ülkelere dağıtacağım. Gazze'nin enkazını kaldırmak bana yakışır. Gazze güzel yer, deniz kenarı pek güzel yermiş. Turizme, imara açacağım, dünyanın göz bebeği olacak. Duyuyor musunuz Trump'ı büyük bir hevesle alkışlayanlar, Erdoğan'ı övdü diye davul zurna çalanlara ve Erdoğan'a soruyorum: Bu tehcirdir. İnsanlık suçudur. Soykırımın devamıdır, soykırımı kalıcılaştırmaktır. Kutsal topraklardan Gazze'yi söküp atmaktır. Buna nasıl susuyor Erdoğan?" dedi.

Özel açıklamalarını "Bu sözler konuşulduğunda Erdoğan'ın ilk tepki vereceği yer Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile birlikte ortak basın toplantısıydı. Ortak basın toplantısında Erdoğan, "Filistin'deki ateşkes korunsun, Filistin de önemli Ukrayna da önemli" dedi geçti. Steinmeier dedi ki "Bu soykırımdır, insanlık suçudur. Kabul edilemez". Erdoğan Steinmeier'e kafa bile sallamıyor, Trump'a laf söylüyor diye. Sayın Erdoğan bir cevap versin. Nasıl oluyor da Alman Cumhurbaşkanının gösterdiği tepkiyi göstermeyecek bir acziyet sergiliyor. Trump diyor ki "Orayı turizme, imara açayım". Filistin diye bir şey kalmasın istiyor. Türkiye'deki herkese şunu söylüyorum: Filistin davası bizim üçüncü genel başkanımız Ecevit'in Arafat ile kurduğu ilişkiden başlayarak, Türkiye solunun Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin kurtuluş mücadelesine verdiği desteğe kadar bizim davamızdır. Filistin davası Türkiye hükümetlerinin de milli davasıdır. Günü geldiğinde İsrail ile kavga etmek para ettiğinde bundan katmerli katmerli nemalanan Erdoğan, şimdi İsrail ile ABD anlaşmış. Suriye'ye bir düzen verecekler. Orada da Büyük Ortadoğu Projesi'nin eski eş başkanı ama anlaşılan öyle eskide falan kalmadı. Bir rol vermişler, rolünden memnun. Buna sessiz kalıyor. Onun buna sessiz kalma hakkı yoktur. Ona oy verenler Filistin'i böyle yalnız bıraksın diye mi oy verdiler. Sustuğu her gün gayrimeşrudur. Oy verenlerin çok büyük bir çoğunluğu, kendisinin önceki söylemlerini sürdüreceği için verdiler. Eğer sırtını Filistin'e dönersen, meşruiyetini kaybetmiş olursun. İşte bir an önce sandığı koymanın ve millete 'şimdi ne diyorsunuz' diye sormanın bir gerekçesi daha ortaya çıkmaktadır. " dedi.

6 Şubat'taki asrın felaketinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen deprem bölgesinde her 10 depremzedenin 7'sinin konteynerlerde yaşadığına dikkat çeken Özel "1 yılda halledecekti, 2 yıl geçti yüzde 70'i konteynerde. Hatay'da oran yüzde 18. 100 Hataylıdan 82'si çadırda, konteynerde ya da gurbette. Bunların hepsi artık Erdoğan iktidarının gayrimeşru olduğunu göstermektedir. Bu yüzden sandık bir an önce gelmeli." ifadelerini kullandı.