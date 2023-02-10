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Özel Harekat'tan Çin'in kurtarma ekibine özel destek

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Kahramanmaraş depremi sonrasında kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay'da Çin'den gelen kurtarma ekibi tam sessizliğin sağlanmasını isteyince devreye Özel Harekat girdi.

Malatya'nın Yeşilyurt Mahallesi’ndeki Hayat Sitesi'nde yaşayan Muzaffer Öğüt (80), birinci kattaki evinden ilaçlarını almak isterken 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde enkaz altında kaldı. AFAD ekipleri, Çin'den gelen ekiplerin de yardımıyla Muzaffer Öğüt'ü çıkarmak için çalışma sürdürüyor.

Yeşilyurt Mahallesi Hayat Sitesi'nde, apartmanın birinci katındaki evinde tek başına yaşayan TCDD emeklisi Muzaffer Öğüt, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7'lik depremden sağ olarak kurtuldu. Sokağa çıkan Öğüt, öğle saatlerinde eşya ve ilaçlarını almak istediğini söyleyerek evine girdi. Bu sırada Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem oldu.

 İlk depremden kurtulan Öğüt, ikinci depremde yıkılan apartmanın enkazında kaldı. Yakınlarının telefonla ulaştığı Öğüt'ü kurtarmak için ekipler seferber oldu.

 Yeğenlerinin çaldırdığı telefonunu açan ancak konuşamayan Öğüt'ün bulunduğu yeri belirlemek için AFAD ekipleri, sık sık dinleme yapıyor.

Enkazdaki dinleme sırasında çevre güvenlik alan özel hareket polisleri, trafiği durdurarak sessizlik sağlıyor. Özel eğitimli K-9 köpeklerinin de kullanıldığı enkazda Muzaffer Öğüt'ü arayan AFAD ekiplerine Çin'den gelen arama-kurtarma ekipleri destek veriyor.

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