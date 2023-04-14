Özel hastaneden 147 milyon TL'lik vurgun

İzmir Menemen'de özel bir hastanede, aralarında doktor ve hastane sahibinin de bulunduğu 14 şüphelinin kamuyu yaklaşık 147 milyon TL zarara uğratarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

İzmir'de kamuyu 147 milyon lira dolandırdığı iddia edilen doktorlar ve hastane sahibi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki Aliağa Mali Büro Amirliği ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Resmi belgede sahtecilik", "Nitelikli dolandırıcılık", "213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet" suçlarını işledikleri belirlenen kişilerle ilgili harekete geçti.

Bugün, İzmir merkezli İstanbul, Manisa ve Şırnak'ta, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KAMU ZARARINDA TESPİT EDİLEN EN BÜYÜK DOSYA

Menemen ilçesindeki özel hastanede görev yapan veya ayrılıp başka kuruma geçen 9 doktor, 1 hastane sahibi ve 4 idari işler çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin kamuyu yaklaşık 147 milyon TL zarara uğratıp haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiği belirtildi. Ayrıca kamu zararı kapsamında, bu zamana kadar tespiti yapılan en büyük dosya olduğu da ifade edildi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

DHA