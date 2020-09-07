Özel hastanelere koronavirüs tedavisiine Devlet desteği!

Koronavirüslü hastayı tedavi eden özel hastaneler devletten ücret alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, vaka sayılarının artması üzerine özel hastanelere yeniden ödenek ayırdı.

SGK, koronavirüs salgınının başında özel hastanelere ayrı bir ödeme modeli çıkarmış, yoğun bakımlar için de fiyat güncellemesi yapmıştı. Ancak vaka sayılarının azalmaya başladığı dönemde özel hastanelere ayrılan ödenek kesildi. Hastalar sadece devlet hastanelerine yönlendirildi.

Son dönemde yaşanan vaka artışı nedeniyle SGK bir duyuru yayımladı. Özel hastaneler için ayrı bir ödeme modeli çıkarıldı.

Bundan böyle özel hastaneler, PCR testi pozitif çıkan hastaları tedavi ederek devletten ödenek alabilecek. Ancak, tomografi sonucuna göre pozitif olduğu tahmin edilen vakalar bu kapsamda olmayacak.