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Özel hastanenin fatura oyunu! SGK faiziyle geri aldı

Özel hastanenin fatura oyunu! SGK faiziyle geri aldı
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Adana'da özel hastanede idrar yolu enfeksiyonu tanısıyla özel hastanede 28 gün tedavi gördükten sonra hayatını kaybeden 75 yaşındaki kadının, entübe edilmiş gibi gösterilip, fazla fatura kesildiği ortaya çıktı. SGK, faiziyle fazla ödemeyi hastaneden tahsil etti.

Kentte 4 çocuk annesi Ş.T., 15 Ekim 2021'de ateşlenip, fenalaşınca özel bir hastaneye götürüldü. İdrar yolları enfeksiyonu tanısıyla yoğun bakım servisinde tedavi olan T., 28 gün sonra taburcu edildi. Kızı M.'nin (54) evine dönen Ş.T., 23 Aralık 2021'de fenalaşarak, kaldırıldığı kamu hastanesinde hayatını kaybetti. T.'nin enfeksiyon kaptığı için öldüğü belirlendi. Özel hastaneden epikriz raporlarını alan M. T., pandemi dönemine denk gelen tedavi sürecinde yasak olması nedeniyle ziyaret edemediği için cep telefonuyla görüntülü görüştüğü annesinin, kayıtlara göre entübe edilmiş olarak gösterildiğini fark etti. T., bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirdi.

SUÇ DUYURUSU SONRASI İNCELEME

Annesinin enfeksiyon kapmasından da özel hastaneyi sorumlu tutan T., suç duyurusunda bulundu. Savcılık, bu iddia hakkında kovuşturmaya yer vermedi. SGK ise kayıtlarla ilgili inceleme başlattı. İncelemede, T.'ın 2'nci derece yoğun bakım hastası olması gerekirken entübe edilip, makineye bağlanmış gibi 3'üncü derece hasta olarak kaydedildiği, devlete daha yüksek tutarda fatura kesildiği tespit edildi. SGK, özel hastaneye ödediği fazla parayı faiziyle 25 bin 496 lira 50 kuruş olarak tahsil etti.

'MAKİNEYE BAĞLI YAŞADIĞINA DAİR İŞLEM YAPILMIŞ'

Annesi öldükten sonra epikriz raporlarını aldığını belirten M. T., "Dosyaları aldıktan sonra doktorun bize verdiği bilgiler ile e-devlet üzerindeki bilgiler tutmuyordu. Annemin hastanede yattığı dönemlerde pandemi olduğu için görüş yapılması yasaktı. Doktorların yardımıyla annemle görüntülü görüşüyorduk ve durumu gayet iyiydi. Ancak hastaneden aldığım epikriz raporlarında annemin hastaneye girişi dahil 22 gün boyunca makineye bağlı yaşadığına dair işlem yapılmış. SGK'ya ihbarda bulunduğumda devlete yersiz fatura kestiği için aldıkları para devlete iade edildi. Bu hastane, devleti dolandırıp, zarara uğrattı" dedi

DHA

Etiketler adana özel hasta sgk fatura
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