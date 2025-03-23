Özel, Mansur Yavaş adına helallik istedi, Özdağ'a ve Demirtaş'a selam yolladı

İBB'nin Başkanlık binasının bulunduğu Saraçhane'deki mitingte konuşan CHP lideri Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın dün Saraçhane’de kullandığı sözler için Mansur Yavaş'ın adını vermeden özür diledi, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'a ve Ümit Özdağ'a da selam gönderdi.

Dün Saraçhane’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalara karşı toplanan kalabalığa seslenen Yavaş, “Dün Doğu’da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Yavaş’ın sözleri bugün DEM Parti’nin Yenikapı’daki Nevruz kutlamasında pankartlarla protesto edildi.

Akşam İBB'nin başkanlık binasının bulunduğu Saraçhane’de konuşan Özel, Yavaş adına ‘helallik’ istedi ve önce tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a ardından da yine tutuklu olarak cezaevinde bulunan Zafer Partisi genel başkanı Ümit Özdağ'a selam yolladı.

Özel “Bugün Nevruz’un kutlandığı alandan ufak tefek sitemler, kalp kırıklıkları duydum. Bu kürsüde, bu meydan çok konuştuk. Çok ses hatasız olmaz, her kimin söylediği söz kimi kırdıysa ondan helallemek istemek benimdir. Bütün Kürt kardeşlerimin nevruzunu bir kez daha kutluyorum. Buradan Edirne’de yatan Selahattin Demirtaş’ı da selamlıyorum!” derken, Saraçhane'deki kalabalığın arasından yuhalama sesleri yükseldiği de duyuldu.

Özel Demirtaş'a selam yolladıktan sonra da Zafer Partisi'nin tutuklu genel başkanı Ümit Özdağ'ı da selamladı.