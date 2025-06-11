Özel okul ücretleri rekor kırdı! Araba fiyatlarıyla yarışıyor

Özel okul fiyatlarındaki artış durmak bilmiyor. Bazı özel okullarda senelik ücretler 2 milyon liraya kadar yükseldi.

Çocuğunu özel okulda okutan velilerse gelecek yıl için kara kara düşünmeye başladı.

Türkiye'de yaklaşık 12 bin özel okul bulunuyor.

Bu okullara giden öğrenci sayısı ise yaklaşık 1 milyon 600 bin.

100 BİN ÖĞRENCİ KAYIT YAPTIRAMADI

Star Haber'den Dilşad Dede Taşkın'ın haberine göre, 100 bine yakın öğrenciyse yüksek fiyatlar nedeniyle özel okullara kayıt yaptırmadı.

Ara sınıflarda uyulması gereken zam oranı en yüksek yüzde 54,8 olarak belirlendi.

Ancak hazırlık sınıfı ve birinci sınıf için veliler okulun belirlediği zam oranıyla karşı karşıya kalıyor.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ OTOMOBİL FİYATLARIYLA YARIŞIYOR

Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, okulların senelik ücretlerinin otomobil fiyatlarına denk geldiğini söyledi.

Senelik ücretlerin 2 milyon liraya yaklaştığını anlatan Gültekin, bu fiyatların 40-50 okulla sınırlı kaldığını belirterek, "Bu okulların da belirli bir zümresi var." şeklinde konuştu.

"YASAL ZORUNLULUK YOK"

Hazılık sınıfları ve birinci sınıflarda ücretlerin makul bir seviyede tutulmasına yönelik bir tavsiye kararı olduğunu anımsatan Gültekin, yasal bir zorunluluğun olmamasına da dikkat çekti.