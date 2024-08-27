Özel okul ücretleri yıllık 1 milyon TL'yi de aştı

Türkiye her gün zamla yatıp zamla kalkmaya devam ederken özel okul ücretlerinde 1 milyon TL'lik bedelde aşıldı...

Türkiye'de barınma ücreti gibi enflasyonun en çok etkilediği alanlardan biri eğitim ücretleri oldu. Özel okul fiyatları geçen yıla oranla yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi. Türkiye'de özel okul ücretleri bu yıl için yıllık 300 bin liradan başlarken yabancı okullarda ise bu ücret 1 milyon liraya yaklaştı.

TÜİK verilerine göre de Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 61,78 olurken eğitim alanında bu oran yüzde 104,5'e çıktı.

Veri Kaynağı'nın yaptığı derlemeye göre Türkiye'de eğitim veren en pahalı yabancı okulların 1 yıllık ücreti şu şekilde:

Tarsus Amerikan Koleji: 721 bin 280 lira

İzmir Amerikan Koleji: 759 bin 500 lira

Sainte Pulcherie Fransız Lisesi: 818 bin 900 lira

Alman Lisesi: 834 bin 885 lira

Saint Joseph Fransız Lisesi: 920 bin 250 lira

Üsküdar Amerikan Lisesi: 955 bin 500 lira

Robert Koleji: 1 milyon 47 bin 900 lira

Koç Lisesi: 1 milyon 50 bin lira