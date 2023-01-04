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Özel okul ücretlerine dev zam!

Özel okul ücretlerine dev zam!
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2023 yılında özel okul ücretlerine yüzde 65 zam yapılmasına karar verildi.

Milyonlarca velinin merakla beklediği özel okul zam oranı belli oldu. 2023 yılında özel okul ücretlerine yüzde 65 zam yapılmasına karar verildi.

Özel okulların yapacağı zammın hangi oranda olacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün özel okul temsilleriyle bir araya geldi. 

Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Özer, bu sene bir değişikliğe gittiklerini belirtti. Özer, ''ÜFE yerine TÜFE baz alacak şekilde belirleme kararı aldık'' diyerek bu kararın ardından da 2023 2024 özel okul zam oranının yüzde 65 olduğunu açıkladı. 

Yönetmeliğe göre, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyordu. Bu formüle göre, bu yıl zam oranı en yüksek yüzde 105 olabilirdi. 

 Geçen yıl zam oranı yüzde 36 ile sınırlandırmıştı. 

Etiketler özel okul zam oranı özel okul ücreti
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