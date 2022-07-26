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Özel okul yemek ücretlerine zam

Özel okul yemek ücretlerine zam

Özel okul ücretlerine yapılan zamdan sonra yemek ücretleri de artırıldı. Bazı velilere gönderilen mesajlarda yemek ücretinin 8 bin 100 liraya çıkartıldığı belirtildi. Kaydını erken yaptıran velilerden ise fark istendiği iddia edildi.

Özel okulların 2022-2023 eğitim öğretim yılına ait yemek ücretlerine zam yapıldı. Bazı okullar velilere, bilgilendirme mesajı gönderdi.

HaberTürk'ün haberine göre, bir özel okulun velilere yemek zammına ilişkin gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı: "Sizlere duyurusunu yaptığımız 2022-2023 öğretim yılına ait yemek ücretimizin, gıda ve enerji fiyatlarındaki tahminlerimizin ötesine geçen yüksek artış sebebiyle maliyetlerin karşılanamayacağı öngörülmektedir.

Bu sebepledir ki kalitemizden ödün vermeden hizmet verebilmek için yemek ücretinde ek artış yapmak zorunlu hale gelmiştir. Yemek ücretine yapılan 7.500,00TL + KDV (yedi bin beş yüz), (8.100,00 TL KDV dahil) ek artışın 31 Ağustos tarihine kadar muhasebe birimimizden işlemlerinizi yapmanızı, elimizde olmayan piyasa koşullarından dolayı oluşan bu durum için anlayışınızı rica ederiz."

Habertürk

Etiketler özel okul yemek ücreti zam
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