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Özel okuldasahte öğretmen skandalı ortalığı ayağa kaldırdı

Özel okuldasahte öğretmen skandalı ortalığı ayağa kaldırdı
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İstanbul'da bir okulda çocuğunun okuma-yazma öğrenememesinden şüphelenen velilerin araştırması bir skandalı ortaya çıkardı.

Kızında psikolojik sorunlar başladığını fark etti, defterlerini incelediğinde müfredata ilişkin bir ders işlendiğini göremedi. Çocuğuna kendisi okuma-yazma öğretmek durumunda kaldı.

Anne Elçin Ünlü, kızına ilkokul birinci sınıfta sahte bir öğretmen tarafından eğitim verildiğini savunuyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittiğini söyleyen Ünlü, "Kendisinin uzman öğretici olduğu öğretmenlik yapamayacağı bilgisi aktarıldı sonra ben karneyi gösterdim. Bu kişi karne düzenledi. Bir hafta 10 gün sonrasında bir başka öğretmen getirildi ama aynı öğretmen ile birlikte kişi sınıfa girmeye devam etti" dedi.

NTV'den Baran Bila'nın haberine göre, Bugün 7 yaşında olan kız geçen sene İstanbul Sancaktepe'de özel bir ilkokula başlamıştı. İddiaya göre öğretmeni çocuk gelişim uzmanlığı okumuş ve formasyon almamıştı. Ancak anaokullarında yardımcı eğitimci olarak görev yapabilecek bir belgeye sahipti.

Elçin Ünlü aynı özel okulda okuyan iki kızını başka bir devlet okuluna aldı. İddialarına göre özel okul, dava açmamaları için çocuklara burs vermeyi teklif etti.

Toplamda 3 aile okul ve eğitimci hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suçlamaların hedefindeki eğitimcinin ilkokuldan ayrıldığı ve bir anaokulunda işe başladığı öğrenildi. NTV'nin aradığı okul yetkilileri açıklama yapmayı istemedi.

NTV

Etiketler özel okul sahte öğretmen özel okulda sahte öğretmen
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