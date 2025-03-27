  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Özel okullara ''yemek, kıyafet, kırtasiye ücretleri'' incelemesi

Özel okullara ''yemek, kıyafet, kırtasiye ücretleri'' incelemesi

Özel okullara ''yemek, kıyafet, kırtasiye ücretleri'' incelemesi
Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı; velilerin bitmek bilmeyen çilesi haline gelen özel okullarda yemek, kıyafet, kırtasiye gibi hizmetler için velilerce yapılacak ödemelerin yakın takibe alındığını duyurdu

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, 'Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin 3 Ocak 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Yazıda, Yönetmelik'in 53. maddesine "ücret tespiti" başlığıyla eklenen yeni hükümle birlikte özel okullarda hizmet alımı veya benzeri yöntemlerle sunulan tüm hizmetlerin "ücret tespiti" kapsamına alındığı belirtildi.
Yönetmeliğin 55. maddesine göre özel okulların eğitim ücreti ile birlikte "diğer hizmetler" karşılığında aldığı ücretlerin kurum adına açılan banka hesap numarasına yatırılmasının zorunlu hâle getirildiği aktarıldı.

Okulda sunulan her hizmet kayıt altında olacak

MEB'in yazısında özel okulların "hizmet alımı" yöntemiyle de olsa sundukları tüm hizmetler için mevzuata uygun şekilde ücret belirlemesi gerektiği, bu ücretlerin belirlenen süreler içinde ilan edilerek veliyle yapılan kayıt sözleşmelerinde belirtilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

Aynı kurucuya ait ya da marka lisansı yoluyla faaliyet gösteren okullarda yaygın şekilde kullanılan mal ve hizmetlerin de elektronik ticaret ortamı gibi yöntemlerle temin edilmesi halinde de bu kapsama girdiği ve ücret ilanı zorunluluğu bulunduğu vurgulandı.

Ders kitapları dışındaki materyaller için de ücret ilanı zorunlu

Bakanlık, yazıda özel okullarda yalnızca MEB onaylı ders kitaplarının okutulmasının esas olduğunu hatırlattı.
Ancak ders kitaplarının yanı sıra isteğe bağlı olmak kaydıyla yardımcı eğitim materyallerinin kullanımı durumunda da yönetmelik hükümlerine uygun şekilde ücret belirlenmesi ve ilan edilmesi gerektiği belirtildi.
Okullarda doğrudan hizmet sunumu yapılmadığı belirtilmesine rağmen elektronik ticaret gibi yöntemlerle temin edilip okulda yaygın biçimde kullanılan eğitim materyali ve öğrenci kıyafetleri için de aynı kuralların geçerli olduğu kaydedildi.

Yemek ve kahvaltı ücretleri de okul hesabına yatırılacak

Velilerin yemek ve kahvaltı hizmetleri için üçüncü kişilerle doğrudan anlaşma yapmasının uygun olmadığı, hizmetin kurum yönetimi ile yapılan anlaşma ile yürütülmesi gerektiği bildirildi.

İl müdürlüklerine "denetimlere hassasiyet gösterin" uyarısı

Bakanlık, il millî eğitim müdürlüklerinden bu düzenlemeler doğrultusunda özel okulları bilgilendirmelerini ve denetimleri hassasiyetle yürütmelerini istedi.

İHA

Etiketler özel okul kırtasiye kırtasiye ürünü ücret tespiti Yemek yemek ücreti kıyafet ücreti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cem Küçük'ten yeni operasyon ve gözaltı fırtınası iddiası Cem Küçük'ten yeni operasyon ve gözaltı fırtınası iddiası Bank of America'dan altın yatırımcılarını heyecanlandıracak açıklama Bank of America'dan altın yatırımcılarını heyecanlandıracak açıklama Bursa Uludağ’da otelde büyük yangın! 2 kişi hayatını kaybetti! Bursa Uludağ’da otelde büyük yangın! 2 kişi hayatını kaybetti! Şiddetli yağmurlara hazır olun! Bayram boyunca sağanak var! Şiddetli yağmurlara hazır olun! Bayram boyunca sağanak var! AK Partili isimden skandal ifadeler: Saraçhane'deki gençlik temsilcisini terörist ilan etti! AK Partili isimden skandal ifadeler: Saraçhane'deki gençlik temsilcisini terörist ilan etti! Özel yol haritasını açıkladı: İmamoğlu olmazsa İmamoğlu adına yeni aday! Özel yol haritasını açıkladı: İmamoğlu olmazsa İmamoğlu adına yeni aday! Güzel oyuncu ile ünlü futbolcu aşk mı yaşıyor ? Yoksa bir ''kur'' mu var ? Güzel oyuncu ile ünlü futbolcu aşk mı yaşıyor ? Yoksa bir ''kur'' mu var ? CHP'li milletvekiline sosyal medya paylaşımı soruşturması! CHP'li milletvekiline sosyal medya paylaşımı soruşturması! CHP'li milletvekilinden TBMM'de Atatürk için çıkarılan idam fermanıyla sert tepki! CHP'li milletvekilinden TBMM'de Atatürk için çıkarılan idam fermanıyla sert tepki! Bir tarafta Süper Ay diğer tarafta Şeytan Boynuzu aynı anda gerçekleşecek Bir tarafta Süper Ay diğer tarafta Şeytan Boynuzu aynı anda gerçekleşecek
Diyanet, bayram namazı saatlerini duyurdu Diyanet, bayram namazı saatlerini duyurdu Türkiye'nin yeni pandemisi... Hızla yayılıyor, vaka sayıları patladı Türkiye'nin yeni pandemisi... Hızla yayılıyor, vaka sayıları patladı Bilim insanlarının tüm planları altüst oldu! Kızılgezegenin ''ölümcül'' sırrı ortaya çıktı Bilim insanlarının tüm planları altüst oldu! Kızılgezegenin ''ölümcül'' sırrı ortaya çıktı Türkiye'nin UNESCO Miras Listesi'ndeki cennetine bayram akını Türkiye'nin UNESCO Miras Listesi'ndeki cennetine bayram akını Bahçeli'nin iş başı yapacağı tarih belli oldu Bahçeli'nin iş başı yapacağı tarih belli oldu İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni hamle İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni hamle Asrın felaketi bölgesinin en lezzetli meyvesi için zam yağmuru uyarısı Asrın felaketi bölgesinin en lezzetli meyvesi için zam yağmuru uyarısı Sosyal medyada görmüştü, şimdi tüm Avrupa'nın parası, altını, ziynet eşyası ona emanet! Sosyal medyada görmüştü, şimdi tüm Avrupa'nın parası, altını, ziynet eşyası ona emanet! Bakanlığın Mart ayı Güvensiz Ürün Listesi kabarıyor: 3 ürün için daha toplatma kararı Bakanlığın Mart ayı Güvensiz Ürün Listesi kabarıyor: 3 ürün için daha toplatma kararı İstanbul Üniversitesi'nde görevli 50 akademisyen açığa alındı İstanbul Üniversitesi'nde görevli 50 akademisyen açığa alındı