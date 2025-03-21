Özel sokağa çağırdı, Cem Küçük ''Sokağa çıkarsanız not edilirsiniz'' dedi

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen yazar Cem Küçük, CHP lideri Özel'in "sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir" diyerek yaptığı sokağa çıkma çağrısının ardından "Sokağa çıkarsanız not edilirsiniz. Devlet not eder." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında sokak eylemleri yaşanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Vatandaşları sokağa davet ediyorum" çağrısını yapmıştı.

CHP lideri Özel'in bu çağrısını eleştirip sokaktaki protestolara katılanlara seslenen Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Habertürk ekranlarında katıldığı canlı yayınında sokağa çıkanları ve çıkacaklar için "Bir siyasi partinin belediye başkanının davasında üniversite öğrencisinin ne işi var? Sokağa çıkarsanız not edilirsiniz. Devlet not eder.” dedi.